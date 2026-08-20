Haching-Boss Schwabl über finanzielle Lage: „Sah im Frühjahr echt eng aus“

Haching-Präsident äußerte sich im exklusiven Interview über die finanzielle Lage bei den Vorstädtern. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Diese Saison der SpVgg Unterhaching hat Manni Schwabl (60) als Konsolidierungsjahr ausgerufen. Der Verein soll wirtschaftlich und strukturell wieder auf stabilen Beinen stehen, ehe ein erneuter Angriff Richtung 3. Liga unternommen wird. Doch zuletzt blieben die Gehaltszahlungen für einige Mitarbeiter aus. Präsident Schwabl bezieht im exklusiven Interview offen Stellung und erklärt die Situation des Vereins.

Herr Schwabl, einige Mitarbeiter der SpVgg Unterhaching haben länger kein Gehalt bekommen, teilweise die Arbeit pausiert. Wie kam es dazu?

Generell ist es so, dass man unterhalb der 2. Bundesliga ständig kämpft. Wir sind oft schon mal ein bisschen hinterhergehangen, haben es dann aber wieder aufgeholt. Wir sind auch auf pünktliche Zahlungen von Partnern angewiesen, mit denen wir Verträge haben. Das ist wichtig für die Einordnung, wir sind keine Harakiri-Abteilung. In diesen Ligen hast du halt keine Rücklagen, da wird es dann schwierig, wenn Zahlungen verspätet kommen. Nach dem Abstieg müssen wir personell abbauen, insbesondere in der Verwaltung. Ich habe immer gesagt, dass wir aber nicht beim NLZ sparen wollen. Das können wir auch gar nicht, sonst sind wir kein lizenziertes NLZ des DFB mehr. Da haben wir dieselben Vorgaben wie ein Bundesligist. Wir schauen, dass wir die ausstehenden Zahlungen jetzt nach und nach leisten. Ich denke, dass wir alles in vier bis sechs Wochen aufgeholt haben.

Sicher werden Sie Verständnis dafür haben, dass es Mitarbeiter zerknirscht zurücklässt, wenn das Gehalt länger ausbleibt.

Absolut. Man kennt sich ja seit Jahren. Ich habe volles Verständnis für ihre Situation, andererseits kämpft der Verein auch ständig um Lösungen. Es ist auch nicht so, dass man nicht miteinander redet. Ein Mitarbeiter, der die Arbeit pausiert hat, kommt beispielsweise morgen mit zwei, drei neuen Ideen zu mir.

Sie haben einmal gesagt: Die 3. Liga ist eine Wüste, die Regionalliga eine Oberwüste. Wie kann die Pflanze Unterhaching da überleben?

Wir sind schon auf Transfererlöse angewiesen. Wenn es Sinn macht, wollen wir natürlich wieder aufsteigen, sodass wir an den Fördertopf rankommen und höhere Transfererlöse erzielen können. Aber: Die 3. Liga hat sportlich so aufgeholt, das durchschnittliche Alter liegt mittlerweile bei knapp 27 Jahren. Da läufst du natürlich dann Gefahr, dass du mit einer jungen Mannschaft sofort wieder absteigst. Aber den Gang nach Canossa, dieses Risiko, dass wir eventuell eine Fahrtstuhlmannschaft zwischen der 3. Liga und Regionalliga sind, müssen wir dann eingehen. Die Wirtschaftlichkeit muss immer über allem stehen, auch den Mitarbeitern gegenüber. Deshalb müssen wir bewerten, in welcher Liga es für uns Sinn macht. Im Fußball werden ganz oben immer mehr Gelder reingeschossen, aber unten bricht der Mittelstand weg.