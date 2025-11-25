Spielen Giulia Gwinn und Co. bald im Hachinger Sportpark? – Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SI

Haching-Boss Schwabl begrüßt Bayern-Deal – Sportpark bald aufgerüstet? Verhandlungen wohl abgeschlossen

Beim FC Bayern gibt es offenbar bald ein freudiges Aufatmen. In München ist ein erhoffter Deal fast eingetütet. Haching-Boss Schwabl reagiert.

München – Vor einigen Wochen sickerte ein brisanter Plan des FC Bayern durch. Dabei handelte es sich aber nicht um die Stars von Vincent Kompany, sondern um die nicht minder erfolgreiche Damen-Mannschaft der Roten. Ihr Stadion am Campus fasst lediglich 2.500 Plätze, zu klein, um den Fan-Andrang bewältigen zu können. Die Allianz Arena jedoch ist für den Alltag etwas zu groß. Ein Kompromiss muss her, und der befindet sich offenbar in Unterhaching. Der Sportpark ist die Heimat der SpVgg Unterhaching, könnte jetzt auch die der Bayern-Frauen werden. Aus einem Bericht des Bayrischen Rundfunks geht hervor, dass der Deal auf der Zielgeraden angekommen ist. Offenbar ist schon fast sicher, dass Giulia Gwinn und ihre Kolleginnen bald vor den Toren Münchens ihre Heimspiele austragen.

Deal des FC Bayern mit Hachinger Sportpark wohl kurz vor dem Abschluss Das Stadion der Spielvereinigung kostet den deutschen Rekordmeister wohl siebeneinhalb Millionen Euro. Interessant: Unterhaching soll hier weiterhin auflaufen dürfen. Und noch eine dritte Mannschaft gibt es, die den Sportpark nutzen kann: Das Football-Team Munich Ravens. Manfred Schwabl, Präsident in Unterhaching, begrüßt die Kooperation.