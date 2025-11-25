Haching-Boss Schwabl begrüßt Bayern-Deal – Sportpark bald aufgerüstet?

Beim FC Bayern gibt es offenbar bald ein freudiges Aufatmen. In München ist ein erhoffter Deal fast eingetütet. Haching-Boss Schwabl reagiert.
München – Vor einigen Wochen sickerte ein brisanter Plan des FC Bayern durch. Dabei handelte es sich aber nicht um die Stars von Vincent Kompany, sondern um die nicht minder erfolgreiche Damen-Mannschaft der Roten. Ihr Stadion am Campus fasst lediglich 2.500 Plätze, zu klein, um den Fan-Andrang bewältigen zu können. Die Allianz Arena jedoch ist für den Alltag etwas zu groß. Ein Kompromiss muss her, und der befindet sich offenbar in Unterhaching.
Der Sportpark ist die Heimat der SpVgg Unterhaching, könnte jetzt auch die der Bayern-Frauen werden. Aus einem Bericht des Bayrischen Rundfunks geht hervor, dass der Deal auf der Zielgeraden angekommen ist. Offenbar ist schon fast sicher, dass Giulia Gwinn und ihre Kolleginnen bald vor den Toren Münchens ihre Heimspiele austragen.
Das Stadion der Spielvereinigung kostet den deutschen Rekordmeister wohl siebeneinhalb Millionen Euro. Interessant: Unterhaching soll hier weiterhin auflaufen dürfen. Und noch eine dritte Mannschaft gibt es, die den Sportpark nutzen kann: Das Football-Team Munich Ravens. Manfred Schwabl, Präsident in Unterhaching, begrüßt die Kooperation.
„Es könnte keinen besseren Partner auf der Verpächter-Seite geben“, freut sich der Boss des Viertligisten im Interview mit BR24Sport. Schon seit ein paar Jahren kooperieren beide Vereine miteinander, nun könnte eine neue Stufe der Kooperation erreicht werden. Eigentlich hätte die SpVgg ein Vorkaufsrecht für den Sportpark gehabt, dies aber ließ sie verstreichen.
Schwabl verrät: Der neue Besitzer muss einige Dinge im Stadion aufrüsten, um es auch richtig nutzen zu können. „Flutlicht, Luxzahlen, Polizeithemen und Rasenheizung müssen auf Vordermann gebracht werden.“ Er wünscht sich, dass der Sportpark „dann auch Drittliga- oder für die Frauen-Champions-League tauglich ist.“
Schwabl meint mit dem Drittligisten natürlich seinen eigenen Klub, aber: Sollte die zweite Mannschaft des FC Bayern die Regionalliga im kommenden Frühjahr als Aufsteiger verlassen können, steht wohl auch ihnen ein Umzug in den Sportpark bevor. Fakt ist in jedem Fall: Wer in der Nähe des Stadions wohnt, wird schon bald etwas mehr Fußballfans vor die Linse bekommen. (is)