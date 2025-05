Haching bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Niederlage –Kein Sieger im Absteigerduell in Hannover

Unterhaching – Sportlich geht es für die SpVgg aus Unterhaching um nicht mehr viel. Mit 24 Zählern aus 34 Spielen sind die Hachinger das Schlusslicht der 3. Liga und stehen bereits seit der Niederlage gegen Wehen Wiesbaden am 34. Spieltag als Absteiger in die Regionalliga fest.

Schlusslicht der 3. Liga: Unterhaching auf Abschiedstour vor dem Abstieg in die Regionalliga

Dennoch wollen die Hachinger sich in den letzten Spielen der Drittliga-Saison teuer verkaufen. Das gelang der Mannschaft von Trainer-Duo Vitali Matvienko und Sven Bender bereits am vergangenen Spieltag. Gegen den Aufstiegsaspiranten Energie Cottbus gelang der SpVgg vor heimischen Publikum ein 1:1-Achtungserfolg - trotz des bereits sicheren Abstieg in die Regionalliga.

Auch bei den Leidensgenossen der Reserve von Hannover 96 wollen die Hachinger nun auf ihrer Abschiedstour weiter Punkte einfahren. Die 96er sind aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz bereits am Samstag auf der Couch abgestiegen. Drei Spieltage vor Schluss ist der Klassenerhalt für die Hannoveraner nicht mehr zu erreichen.

Drei Spieltage vor Schluss: Hannover 96 braucht ein Wunder im Abstiegskampf

Der Trend der letzten Spiele spricht im Direktvergleich der beiden Absteiger allerdings für die Hannoveraner. Nach drei Remis in Folge konnten die Niedersachsen vergangenen Spieltag einen 4:0-Kantersieg gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund feiern

Die SpVgg Unterhaching wird es den Niedersachsen in ihren letzten Auftritten in der 3. Liga nicht einfach machen wollen. Anpfiff der Partie ist am heutigen Sonntag um 19:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (seb)