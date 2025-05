Haching bleibt bis zum Saisonende Letzter

SpVgg unterliegt im Nachholspiel dem FC Hansa Rostock 0:2

Mit einem Sieg in der Nachholpartie des 26. Spieltages gegen Hansa Rostock hätte die SpVgg Unterhaching noch einmal die Chance gehabt, die rote Laterne in der 3. Liga bis zum Saisonende doch noch abzugeben. Daraus wird jedoch für das abgeschlagene Schlusslicht in den verbleibenden beiden Partien gegen die beiden Top-Teams Bielefeld und Dresden nichts mehr und die SpVgg wird die Saison nach einem 0:2 (0:1) gegen Rostock definitiv als Letzter abschließen.

Vor allem in der Offensive konnten sich die Gastgeber im Spiel vor 4126 Zuschauern im Uhlsport Park gegen die noch um den Zweitligaaufstieg spielende Mannschaft von der Ostsee nicht durchsetzen. „Der Gegner war körperlich präsenter“, beschrieb es SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko.

Bereits nach drei Minuten verlor Andy Breuer am rechten Flügel einen wichtigen Zweikampf gegen den robusten Rostocker Jan Mejdr, der in Folge den Ball in den Strafraum flankte, wo Sigurd Hauso Haugen aus kurzer Distanz nur noch ins Tor zum 0:1 einschieben musste (3.).

Gäste von der Ostsee körperlich präsenter

Die spielbestimmenden Gäste verbuchten bis zur Pause über Haugen (14.) sowie Marco Schuster (44.) weitere Großchancen und ließen auf der Gegenseite den offensivschwachen Hachingern kaum eine Chance. Ein von Hansa-Torwart Benjamin Uphoff abgewehrter Schuss von Hachings Angreifer Lenn Jastremski blieb die Ausnahme (28.).

Gleiches Bild dann im zweiten Durchgang: Während die Hausherren durch den eingewechselten Tim Hannemann lediglich in der Schlussphase des Spiels einmal einen gefährlichen Torschuss abgeben (88.), wurde die Hansa-Kogge wesentlich öfter gefährlich. Benno Johannes Dietze traf per Kopfball nach einem Freistoß den Außenpfosten (68.) und Hachings wiedergenesener Torwart Kai Eisele musste einmal einen weiteren Gegentreffer bei einem Drehschuss von Christian Kinsombi mit einer Fußabwehr verhindern (78.). Beim 0:2 durch einen satten Schuss von Nils Fröling in die kurze Ecke war Eisele hingegen machtlos (74.).

Auffällig aus personeller Sicht war bei der SpVgg, dass Alexander Leuthard nach langer Zeit wieder eine Chance in der Startelf bekommen hatte. Mit Hannemann durfte sich ein weiteres Talent Sporen verdienen und Boipelo Mashigo absolvierte nach rund sieben Monaten nach vorausgegangener Verletzung erstmals wieder die ersten Spielminuten und wurde kurz vor Schluss eingewechselt.

Routiniers wie Simon Skarlatidis wurde spät eingewechselt und ebenso geschont wie Sebastian Maier, der nach einer Verletzung erst wieder im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bielefeld einsteigen dürfte. „Wir wollen den Jungs Spielpraxis geben und bis zum Pokalfinale eine Konkurrenz aufbauen“, so Matvienko zu den vielen Personalrochaden der jüngsten Vergangenheit.