Haching bestätigt Aufstiegsverzicht - Kickers gehen in die Relegation!

Bedröppelte Mienen: Die Nachricht vom Aufstiegsverzicht muss die Hachinger Mannschaft erst einmal verdauen. – Foto: Sven Leifer

Jetzt ist es offiziell: Die SpVgg Unterhaching verzichtet im Erfolgsfall auf ihr Aufstiegsrecht in die 3. Liga und wird nicht an den Relegationsspielen teilnehmen. Das hat der Verein am heutigen Dienstag in einer Stellungnahme mitgeteilt. Die Frage lautet nun auch: Wie geht die Mannschaft mit der Hiobsbotschaft um? Drei Spieltage vor Schluss mitgeteilt zu bekommen, dass es mit dem Aufstieg nicht klappen wird, ist für jeden Fußballer hart.

"Die Spielvereinigung Unterhaching wird an einer möglichen Relegation nicht teilnehmen und verzichtet damit nach Abwägung aller relevanten Kriterien auf die Chance, in die 3. Liga aufzusteigen", bestätigt der Verein nun auch ganz offiziell, was die Spatzen in der Vorstadt schon von den Dächern pfiffen.

"Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind. Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung. Die Perspektive auf einen Aufstieg in Liga 3 in den nächsten Jahren werden wir aber nicht aus den Augen verlieren", erklärt Präsident Manfred Schwabl und hofft auf Verständnis im Umfeld und vor allem auch beim Anhang der Rot-Blauen. Aus Sicht der Hachinger ist der Schritt alternativlos: "Diese Entscheidung war auch aus Sicht des Aufsichtsrates unumgänglich, denn die wirtschaftliche Stabilität ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft. Es ist aber selbstverständlich das erklärte Ziel aller, mittelfristig wieder die 3. Liga anpeilen zu können."