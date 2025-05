Haching auf Mission Pokal-Sieg

Das Finale im bayerischen Totopokal an diesem Samstag (17.30 Uhr) beim Regionalligisten FV Illertissen wird eine heikle Angelegenheit für die SpVgg Unterhaching. Zum einen gilt es für den frisch gebackenen Drittliga-Absteiger, die Misere der letzten Monate abzuschütteln und dabei auf das richtige Personal zu setzen.

SpVgg-Sportdirektor und Kapitän Markus Schwabl hatte mit Blick auf die kommende Saison in der Regionalliga angekündigt, dass dem Absteiger in etwa die Hälfte des Kaders auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen dürften. Mit einigen Spielern aus diesem Kandidatenkreis dürften die Hachinger in Illertissen ihre Mission Pokalsieg beginnen. Andere Spieler ohne Vertrag für die kommende Saison sollen sich wiederum präsentieren dürfen für potenzielle neue Arbeitgeber. Der „Finaltag der Amateure“ besitzt medial eine hohe Aufmerksamkeit und neben dem bayerischen Finale in Illertissen werden heute (ab 12 Uhr) auch weitere 19 Pokalendspiele aus den anderen deutschen Bundesländern Live im Stream der ARD übertragen.

Zum anderen gilt es für die SpVgg, den Pokalschreck aus Illertissen zu überwinden. Im Vorjahr verlor Haching im Achtelfinale des Pokals gegen die Mannschaft von FVI-Trainerroutinier Holger Bachthaler mit 0:3. 2017 im Achtelfinale (4:3) und 2015 im Viertelfinale (7:6 nach Elfmeterschießen) hatten sich die Hachinger gegen die Schwaben nur knapp durchgesetzt. Im laufenden Wettbewerb hat der Tabellenneunte der abgelaufenen Saison der Regionalliga Bayern nicht nur den Drittligisten FC Ingolstadt aus dem Pokal gekegelt, sondern hat auch in den vergangenen Jahren im Toto-Pokal auf sich aufmerksam gemacht. 2021 kamen die Illertissener ins Finale, das die Mannschaft hauchdünn mit 7:8 nach Elfmeterschießen gegen Türkgücü München verloren. Die darauffolgenden beiden Spielzeiten 2022 und 2023 gewannen die Schwaben dann den bayerischen Pokalwettbewerb zweimal hintereinander.

Bei einem Erfolg winkt den Hachingern eine Teilnahme am DFB-Pokal 2025/2026, die über 210 000 Euro an Prämiengeldern für die Teilnahme in die leere Vereinskasse spülen würde. Auch ein historisches Ergebnis in dem seit 1998 in diesem Modus ausgetragenen Pokalwettbewerb wäre mit dem vierten Pokalgewinn nach 2008, 2012 sowie 2015 möglich. Auf den Rekordpokalsieger SSV Jahn Regensburg, der den Siegerpokal viermal mit seiner Profimannschaft (2001, 2005, 2010, 2011) und einmal zusätzlich mit seiner zweiten Mannschaft in die Höhe streckte (2004), würden die Hachinger mit einem Erfolg aufschließen. (rmf)

Live dabei sein

Das Erste überträgt das bayerische Toto-Pokal-Endspiel 2025 zwischen Serien-Finalist FV Illertissen und Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching (Anstoß: 17.30 Uhr) im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ im linearen Fernsehen live in der bundesweiten Konferenz. Kommentiert wird die Partie von Bernd Schmelzer. Auf BR24Sport gibt es das Duell zudem im von Florian Eckl kommentierten Livestream in voller Länge.