Haching auf Augenhöhe mit Weltmeister Klose – Hobsch erzielt Doppelpack Testspiel-Doppelpack

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat sich am Wochenende mit zwei Testspielen auf die am Freitag, 24. Februar, mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern II beginnende Frühjahrsrunde vorbereitet.

Die Anfangsphase gehörte klar der Mannschaft von Chefcoach Miroslav Klose. Schon nach wenigen Minuten profitierte Altachs Atdhe Nuhiu von einem Fehler in der Hachinger Defensive und konnte das 1:0 erzielen. Die Antwort der Vorstädter folgte jedoch prompt. Einen schönen Spielzug vollendete Patrick Hobsch zum 1:1-Ausgleich. Die Partie wurde offener und es gab gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Altachs Mike Bähre setzte in der Folge das nächste Ausrufezeichen und beförderte das Spielgerät aus gut 25 Metern unter den Querbalken zum 1:2 aus Vorstädter-Sicht. Anschließend war es wieder Hobsch, der nach einem gut getretenen Freistoß von Simon Skarlatidis zum 2:2-Halbzeitstand einnickte.

Dabei kassierte der Regionalliga-Tabellenführer zwar zwei Niederlagen, zeigte abr auch, dass er auf einem guten Weg ist Vor allem das Spiel am Freitag in der Sportschule Oberhaching gegen den österrichischen Erstligisten SCR Altach kann durchaus als gelungener Test bezeichnet werden. Die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner lieferte eine gute Leistung ab, und auch wenn die Partie mit einem 3:2-Sieg für den Österreichischen Bundesligisten endete, so war es über weite Strecken durchaus ein Spiel auf Augenhöhe.

Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Boipelo Mashigo und Mathias Fetsch hätten unter anderem noch ein Tor für Rot-Blauen erzielen können, scheiterten aber beide am Torwart der Österreicher und so profitierten die Gäste abermals von einem Fehler in der Hachinger Defensive. Jan Jurcec machte mit dem 3:2 für Altach am Ende den Siegtreffer des Tages.

Auf verschneitem Geläuf traten die Hachinger Profis am Samstag zu ihrem dritten Test in der Vorbereitung an. Zu Gast war der Bahlinger SC aus der Regionalliga Südwest. Nachdem die Vorstädter schon am Freitag gegen den SCR Altach spielten (2:3), lief die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner mit einer sehr jungen Elf auf. Die Folge war eine klare 0:3-Niederlage.