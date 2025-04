Haching auf Abschiedstour – Schwabl im Austausch mit kritischen Fans

Am Samstag gegen Cottbus – Markus Schwabl spricht sich mit Fans aus.

Im Heimspiel der SpVgg Unterhaching an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den FC Energie Cottbus startet die Drittliga-Abschiedstour der Hachinger. Für das bereits vorzeitig als Absteiger feststehende Schlusslicht der 3. Liga sollen sich bei den verbleibenden vier Ligaspielen potenzielle Spieler für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern empfehlen, wie Sportdirektor und Kapitän Markus Schwabl vor dem Spiel betont.

Zudem sollen sich die Wogen gegenüber den zuletzt verärgerten Hachinger Anhängern vor der demnächst anstehenden Mitgliederversammlung glätten. Hierzu hat sich Schwabl junior zuletzt mit einigen Anhängern der SpVgg ausgesprochen, die bei den letzten beiden Heimspielen Stimmung gegen die „Schwabl-Spezlwirtschaft“ in Form von Bannern und Sprechchören gemacht hatten.

Für das Heimspiel gegen den noch um den Aufstieg spielenden Tabellendritten aus Brandenburg wurden laut Vereinsangaben aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen bestehende Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Der Klub des legendären Trainer-Urgesteins Claus-Dieter Wollitz ist für seine fanatischen Fans bekannt.

Dies zeigte zuletzt auch das Relegationsduell in die 3. Liga vor knapp zwei Jahren, das die SpVgg damals sowohl bei der Hinspiel-Partie in Cottbus als auch im Rückspiel im Unterhachinger Uhlsport Park für sich entschied und somit ein Jahr früher in die 3. Liga aufstieg als die Lausitzer.

Alte Bekannte bei der SpVgg Unterhaching

Die Hachinger treffen dabei im Duell gegen den einstigen Bundesligisten auf alte Bekannte. Ex-Hachinger Maximilian Krauß spielt bei den Brandenburgern und der quirlige Außenbahn-Offensivspieler ist in der laufenden Saison bestens aufgelegt. Mit Lucas Copado haben die Cottbuser zudem den Sohn des einstigen Hachinger Spielers und sportlichen Leiters Francisco Copado in ihren Reihen.

Aus personeller Sicht geht die Mannschaft des aktuellen SpVgg-Cheftrainers Vitali Matvienko mit einem ähnlichen Personal wie bei der jüngsten 0:3-Pleite in Wiesbaden ins Heimspiel. Dennis Waidner wird ebenso wie zuletzt in Wiesbaden abermals nicht zur Verfügung stehen. Der defensive Mittelfeldspieler muss weiterhin krankheitsbedingt passen. Ein Einsatz des zuletzt verletzungsbedingt ausgefallenen Innenverteidigers Timon Obermeier (22) dürfte darüber hinaus noch zu früh kommen.