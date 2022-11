Haberskirchen verliert zu Hause und überwintert auf Relegationsplatz

Gute gespielt, aber ohne Punkte, so beendet man die Hinserie 2022. Bei besten äußeren Bedingungen fand das letzte Spiel in 2022 in Haberskirchen statt. Die Mannschaft um Kapitän Riemer ging voller Elan die letzte Aufgabe an und so begann auch das Spiel.

Haberskirchen übernahm von Anfang an die Initiative und hatte nach 10 min. Pech, als der gut spielende Denk Matthias mit einen Schuss aus halbrechts nur den Pfosten traf. Nach 15 min. hätte der gut leitende Schiedsrichter Müller nach Ansicht der Hausherren auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen, was er aber leider nicht tat. Bis zur Halbzeit war Haberskirchen überlegen, ohne aber weiter große Gefahr vor dem Tor zu erzeugen. Anzufügen wäre noch die Zeitstrafe für den Wallersdorfer Feldmann wegen Beleidigung. Doch auch aus dieser numerischen Überlegenheit konnten die Gelb-Schwarzen kein Kapital schlagen.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Haberskirchen am Drücker, ohne jedoch Zwingend zu werden. Mit der ersten richtigen Chance konnte dann Wallersdorf in Führung gehen. Ein Pass in die Spitze und Torhüter Bauer konnte sich nur mit einem Foul im 16 Meterraum helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Feldmann zur Führung. Allerdings konnte Haberskirchen nur 4 Minuten später, nämlich in der 62 min. zurückschlagen. Husel Simon verwandelte einen an Wimmer Moritz verursachten Elfer sicher zum 1 – 1 Ausgleich. Jetzt hatte Haberskirchen einige Chancen zur Führung, aber der Ball wollte nicht ins Tor. Chancen durch Husel Simon, Leitl Markus machte entweder der gut haltende Torhüter der Wallersdorfer zunichte, oder die Bälle gingen knapp am Tor vorbei. Wallersdorf hatte noch eine große Konterchance, aber ansonsten war vom designierten Tabellenführer wenig zu sehen. Allerdings sah man in der 79 min. warum Wallersdorf oben steht und Haberskirchen unten. Einen ungefährlicher Ball konnte Haberskirchen nicht klären und Feldmann staubte den Ball zur 1 -2 Führung für Wallersdorf aus kurzer Distanz ab. Haberskirchen versuchte im Anschluss alles, um wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen, aber auch der blieb an diesem Tag verwehrt.