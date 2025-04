Haberskirchen verliert unglücklich gegen Julbach

Bei bestem Gerner-Dult Wetter traf die SpVgg. Haberskirchen auf den Tabellennachbarn aus Julbach.

Julbach bestimmte in der ersten Halbzeit Ball und Gegner. Haberskirchen agierte kompakt und ließ wenig zu. Nach einer Ecke erzielte die Heimmannschaft das 1 – 0 nach 20 Minuten. In der Folgezeit das gleiche Bild bis zur Halbzeit. Haberskirchen konnte sich keine nennenswerte Chance erarbeiten, aber auch der Gegner brachte nichts zählbares zu Stande.

Nach der Halbzeit war Haberskirchen aktiver, man störte den Gegner bereits im Spielaufbau und konnte sich so einige Chancen erarbeiten. In der Schlussviertelstunde erhöhte Haberskirchen den Druck und Julbach verlegte sich komplett aufdie Defensive und versuchte mit Kontern das Spiel zu entscheiden. In der 87. Minute wurde dann Moritz Wimmer im Strafraum gelegt und es gab Elfmeter. Leider scheiterte Johannes Wimmer am Heimtorhüter und der verhinderte so den verdienten Ausgleich. Mit der letzten Aktion entschied dann Julbach das Spiel. Ein aufgrund der zweiten Halbzeit schmeichelhafter Sieg der Heimelf.

Die Zweite Mannschaft trat gegen den Tabellenführer an und machte ein sehr gutes Spiel. Kurz vor der Halbzeit erzielte der Tabellenführer die Führung. Nach der Halbzeit hatte Haberskirchen mehrere sehr gute Chancen zum Ausgleich, aber man konnte das Spielgerät nicht im Tor unterbringen.