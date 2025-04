Haberskirchen verliert in der Höhe verdient

Bei besten äußeren Bedingungen verliert die SpVgg. Haberskirchen verdient gegen die Eintracht Oberdietfurt.

Die Heimelf musste einige Spieler ersetzten, konnte aber die Anfangsphase offen gestalten und hatte auch einige Chancen zur Führung. Ein zweifelhafter Elfmeter brachte aber die Führung für die Gäste. Im weiteren Spielverlauf hatte man noch die Chance auf den Ausgleich. Einen schönen Heber von Felix Berngehrer konnte der Gästekeeper bravourös entschärfen. Im weiteren Spielverlauf erspielten sich die Gäste ein spielerisches Übergewicht und erzielten in regelmäßigen Abständen die Tore zur 0 – 3 Pausenführung.

Auch nach der Pause das gleiche Bild. Haberskirchen hatte in der zweiten Halbzeit lediglich einen Lattentreffer durch Felix Berngehrer nach einem Freistoß zu verzeichnen. Der Gast war in der zweiten Halbzeit weiter überlegen und hätte noch mehr Tore erzielen können. Am Ende stand ein 0 – 6, das den Spielverlauf widerspiegelt. Für die Gelb-Schwarzen gilt es jetzt, das Spiel abzuhaken und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren, denn nach wie vor Bedarf es noch ein paar Punkte, um den Klassenerhalt abzusichern.

Die Zweite Mannschaft hatte ebenfalls das Nachsehen, wobei man eine gute Partie ablieferte. Zur Halbzeit lag man mit 1 – 2 zurück und nahm sich für die zweite Hälfte einiges vor. Allerdings befand man sich direkt nach der Halbzeit im Tiefschlaf und lag nach 46 Minuten mit 1 – 3 zurück und erholte sich von dem Rückstand nicht mehr. Man kam zwar noch auf 2 – 3 heran, aber konnte den Ausgleich nicht mehr erzielen. Am Ende stand ein 2 – 4. Die Tore für Haberskirchen erzielten Julian Gruber zum 1 – 1 und Andreas Tafelmeier per Elfmeter zum 2 – 3.