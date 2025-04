Haberskirchen verliert erneut, seit 4 Spielen ohne Torerfolg

Am vergangenen Spieltag traf man auf den Punktegleichen FC Dornach. Die Elf von Kapitän Thomas Peißl hatte sich viel für das Spiel vorgenommen.

Aber um eines vornweg zu schreiben, vieles von dem funktionierte nicht bzw. konnte man nicht umsetzen. Haberskirchen begann forsch und in den ersten 10 Minuten war man spielbestimmend. Ab dann übernahm Dornach und erspielte sich einige Hochkaräter. Eine dieser Chancen nutzte der Dornacher Stürmer der nach einem langen Ball aus der Abwehr ungehindert zum Tor zog und nach 15 Minuten die 1 – 0 Führung für Dornach nutzte.

Die weiteren Großchancen waren alle Beute von Michael Eberl, dem seit Wochen besten Spieler der Spvgg. Haberskirchen. Haberskirchen war bemüht, aber konnte sich in der gegnerischen Hälfte nicht entscheidend durchsetzen. In der 40. Minute forderte man vergeblich Elfmeter, als Michael Denk gefoult wurde, aber leider blieb die Pfeife der gut leitenden Schiedsrichterin Alexandra Eckl stumm. So ging es mit einer verdienten Führung für die Heimelf in die Kabine.

Haberskirchen versuchte in der zweiten Halbzeit Druck aufzubauen, aber so richtig kam man nicht vor die Kiste. Das Bemühen darf man der Mannschaft nicht absprechen, aber derzeit fehlt das Glück und ein Stück weit auch die Leistung vieler Spieler im Kader. So ist die Geschichte schnell erzählt. Haberskirchen konnte kein Tor erzielen. Dornach hatte noch einige aussichtsreiche Chancen und zu allem Überfluss und das passt zur derzeitigen Situation, erzielte man die Entscheidung per Eigentor selbst. In der 77 Minute verlängerte Lukas Beisl eine Ecke unhaltbar ins eigene Tor. So steht unterm Strich eine verdiente Niederlage.

Nach 4 Spielen ohne Sieg und ohne einen Torerfolg liegt es jetzt am Trainerteam Riemer/Schmid, aber auch an der Mannschaft, die richtigen Schlüsse zu ziehen um wieder in die Erfolgsspur zu finden.