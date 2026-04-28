Haberskirchen verliert beim designierten Meister in Dornach

Am vergangenen Samstag trat man mit beiden Mannschaften bei der SG Dornach/Rosbach an. Bei bestem Frühlingswetter und sehr guten Platzbedingungen konnten beiden Mannschaften leider keine Punkte holen.
Die Zweite Mannschaft spielte 9 gegen 9 und hatte keine Chance gegen Dornach. In der ersten Halbzeit lag man schnell mit 0 – 3 zurück und man konnte schlimmes erahnen. In der zweiten Halbzeit machte dann Dornach langsamer und erzielte nur noch 1 Tor zum 4 – 0 Endstand.
Die Erste Mannschaft machte in der Anfangsphase ein gutes Spiel. Nach 20 Minuten hatte man die erste große Chance, aber Michael Denk schoss freistehend vor dem Dornacher Tor. Anschließend übernahm Dornach immer mehr das Kommando und hatte seinerseits Chancen. Es dauerte allerdings bis zur 44 Minute, Armin Leitl stand da, wo man den Toptorjäger erwartet, und schob zur Halbzeitführung ein.
Nach der Pause war nur mehr Dornach am Drücker, Haberskirchen hielt gut dagegen, aber konnte seinerseits offensiv wenig Akzente setzen. Dornach hatte mehrere gute Chancen und erzielte dann in der 60 und 78 Minute die Tore. Ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft.
Am kommenden Sonntag trifft Haberskirchen im vorletzten Heimspiel auf die SG Johanniskirchen/Binabiburg.