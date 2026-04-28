Haberskirchen verliert beim designierten Meister in Dornach

– Foto: Helena Langmeyer

Am vergangenen Samstag trat man mit beiden Mannschaften bei der SG Dornach/Rosbach an. Bei bestem Frühlingswetter und sehr guten Platzbedingungen konnten beiden Mannschaften leider keine Punkte holen.

Die Zweite Mannschaft spielte 9 gegen 9 und hatte keine Chance gegen Dornach. In der ersten Halbzeit lag man schnell mit 0 – 3 zurück und man konnte schlimmes erahnen. In der zweiten Halbzeit machte dann Dornach langsamer und erzielte nur noch 1 Tor zum 4 – 0 Endstand.