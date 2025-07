Haberskirchen verliert Auftakt

Am vergangenen Samstag trat die SpVgg. Haberskirchen zum Auftakt der Kreisklasse Pfarrkirchen in Julbach an. Haberskirchen musste auf Moritz Wimmer verzichten, dafür spielte Nico Wimmer auf dessen Offensivposition. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag,denn bereits nach 10 Sekunden stand ein Julbacher Spieler alleine vor Michael Eberl, aber er schoss am langen Pfosten vorbei.

Es ging aber in diesem Takt weiter und nach 2 Minuten eine ähnliche Situation, leichter Ballverlust im Mittelfeld, Ball über die extrem starke Julbacher Seite, flache Hereingabe und Tor. Haberskirchen wusste die ersten 10 Minuten nicht, wie sie gegen die aggressive Heimmannschaft gegenhalten sollten. Viele einfache Fehlpässe und viele Stellungsfehler machten es der Heimmannschaft einfach, vors Tor der Haberskirchener zu kommen.

Nach 15 Minuten hatte dann Haberskirchen die Chance zum Ausgleich. Ein Ball über die rechte Seite, Michael Denk spielte den Ball nach Innen auf Felix Berngeherer, der scheiterte aber mit seinem Schuss am Torhüter. Haberskirchen konnte nun das Spiel etwas ausgeglichener gestalten, es war aber nur dem Unvermögen der Julbacher zu verdanken, dass man mit einem schmeichelhaften 1 - 0 Rückstand in die Pause ging.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Julbach machte nicht mehr so viel, aber die wenigen Aktionen waren sehr gefährlich, aber Haberskirchen kann auch diese Saison wieder auf seinen bärenstarken Michael Eberl im Tor vertrauen.

Ihm war es zu verdanken, dass das Spiel noch nicht eher entschieden war. Die Schlappinger/Riemer Elf versuchte es zwar, aber eine richtig zwingende Aktion wollte nicht entstehen. Entweder fehlte der letzte Pass, das letzte Dribbling oder die letzte Entschlossenheit. Das Entscheidende 2 - 0 viel dann in der 65. Minute. Auch hier half Haberskirchen wieder tatkräftig mit. Ein zu kurz zurückgespielter Ball auf den Torhüter, Michael Eberl schoss den Julbacher Spieler an und von dort ging der Ball ins Tor. Der Rest des Spiels war geprägt von kleinen Nicklichkeiten, einiger Theatralik auf Julbacher Seite und wenig Fußball.

Am Ende ein sehr verdienter Sieg der Heimmannschaft, die in dieser Form sicher ein Anwärter auf den Aufstieg ist. Haberskirchen war das Wollen nicht abzusprechen, aber die Leistung entsprach nicht dem Vermögen der Mannschaft.

Am Samstag wartet das Derby gegen Reisbach und muss und will man sicher anders präsentieren als vergangenen Samstag.