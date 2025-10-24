Haberskirchen unter Druck gegen Spitzenmannschaft

Nach der unglücklichen Niederlage, die sich die Erste Mannschaft gegen Massing selbst zuzuschreiben hat, steht man am kommenden Wochenende unter Druck, gegen die Spitzenmannschaft aus Julbach.

Die Mannschaft aus Julbach steht mit 25 Punkten auf Platz 3 der Tabelle und hat 5 Punkte Rückstand auf die beiden Tabellenführer. Somit braucht die Mannschaft jeden Punkt, um nicht nach vorne abreißen zu lassen. Im Hinrundenspiel ließ die Mannschaft von Coach Osman Akkan den Haberskirchnern keine Chance und siegte verdient. Besonders die schnellen Offensivkräfte bereiteten der Hintermannschaft große Probleme. Es bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft die richtigen Schlüsse aus der Partie zieht.

2 – 1 geführt, Chancen auf das 3 – 1 und auf 5 Minuten hat die Mannschaft das ganze Spiel weggeworfen. Fehlende Cleverness? Gegen Julbach muss man die Fehler abstellen, sonst wird man vom starken Gegner überrannt und wird keine Punkte holen. Mund abputzen und mit frischem Mut an die Sache rangehen wird die Devise sein. Schaut man auf die Tabelle, dann sieht man, dass alle Mannschaften in der unteren Hälfte zusammengerückt sind. Ein Blick auf die Tabelle reicht also, um die Wichtigkeit des Spiels zu erkennen.