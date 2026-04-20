Haberskirchen und Arnstorf trennen sich Unentschieden

– Foto: Charly Becherer

Die zweite Mannschaft musste sich im Vorspiel deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Über weite Strecken hatte man dem Gegner wenig entgegenzusetzen, sodass die Niederlage auch in dieser Höhe verdient war. Erst in der zweiten Halbzeit gelang es, etwas mehr Druck aufzubauen – ein Torerfolg blieb jedoch aus.

Das Spiel der ersten Mannschaft begann auf beiden Seiten verhalten. Zunächst neutralisierten sich die Teams, echte Torchancen waren Mangelware.

Dennoch hatte jede Mannschaft in der ersten Hälfte eine Großchance: In der 25. Minute scheiterte Matthias Denk freistehend vor dem Tor nach einem starken Querpass von Moritz Wimmer. Zehn Minuten später hatte Arnstorf eine Doppelchance, als zunächst ein Kopfball an der Latte landete und der Nachschuss per Kopf am Tor vorbeiging.

Mit einem leistungsgerechten 0:0 schickte der souverän leitende Schiedsrichter Tobias Merbitz (TSV Frontenhausen) die Mannschaften in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Haberskirchen den Druck, doch in der 50. Minute nutzte Timo Wasmeier eine Unachtsamkeit in der Defensive zur Führung für die Gäste.

Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später schnappte sich Michael Denk den Ball und versenkte ihn aus rund 22 Metern unhaltbar im Kreuzeck – ein sehenswerter Treffer, der das Eintrittsgeld mehr als wert war.

Haberskirchen blieb am Drücker und erspielte sich weitere Chancen, doch erneut ging Arnstorf in Führung.

In der 70. Minute schloss Maximilian Huber einen Konter eiskalt zum 2:1 ab.

Aber auch diesmal zeigte Haberskirchen Moral: Wieder nur zwei Minuten später verwandelte Michael Denk einen Freistoß aus 18 Metern unhaltbar zum erneuten Ausgleich.

In der Schlussphase drängten die Hausherren auf den Sieg.

Die beste Gelegenheit hatte Michael Denk in der 85. Minute, als sein Schuss an die Unterkante der Latte klatschte und von dort aus dem Tor sprang – hier hatte Arnstorf das Glück auf seiner Seite.