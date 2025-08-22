Haberskirchen trifft auf Triftern/Anzenkirchen

Nach dem wichtigen Sieg gegen Johanniskirchen, trifft man am kommenden Samstag auf die SG Triftern/Anzenkirchen.

Der Schreiber dieses Berichtes kann sich an keine Partie gegen den kommenden Gegner erinnern. Somit betritt die SpVgg. Haberskirchen örtliches Neuland. Einziger Berührungspunkt mit Triftern war die Hochzeit des langjährigen Leistungsträgers Christian Hofer, der in Triftern geheiratet und auch seinen Lebensmittelpunkt nach Triftern verlegt hat.

Die Heimmannschaft steht derzeit noch mit 0 Punkten und 2 -13 Toren am Tabellenende und wartet weiter auf den ersten Punktegewinn. Am letzten Wochenende unterlag man in der Fremde dem TSV Massing mit 2 - 0. Die Mannschaft die von Volker Thiel als Linientrainer, Martin Driesel als Spielertrainer (ehemals TuS 1860 Pfarrkirchen) und dem spielenden Co-Trainer David Bernhard (ehemals SV Schönau) betreut wird, wird am Samstag alles in die Waagschale werfen, um den Bock umzustoßen. Ein Augenmerk sollte die Haberskirchner Defensive auf Fabian Schiller legen, der die bisherigen 2 Tore erzielen konnte und in der Aufstiegssaison 15 Tore erzielte.

Für Haberskirchen wird es eine schwierige Partie, da viele Leistungsträger fehlen, aber die sportliche Leitung samt Trainerteam arbeitet fieberhaft dran, 11 Spieler auf den Platz zu schicken, die die 3 Punkte aus Triftern entführen können.

Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, wer alles in den beiden Mannschaften aufläuft und wie sie sich schlagen.

Die Spiele finden am Samstag den 23.08.2025 in Triftern statt und starten um 14:45 Uhr und um 17 Uhr.