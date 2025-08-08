Haberskirchen trifft auf den SV Schönau

Nach dem Derbysieg gegen den TV Reisbach, wartet mit dem SV Schönau am kommenden Sonntag die nächste Aufgabe auf die SpVgg. Haberskirchen.
In der vergangenen Saison konnte man beide Spiele gegen Schönau gewinnen, wobei das Spiel in Schönau erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.
Schönau geht mit unverändertem Trainerteam in die Saison und will ähnlich wie Haberskirchen wieder eine sorgenfreie Saison spielen. Eckpfeiler der jungen Mannschaft ist Torjäger Simon Schedlbauer, der an einem guten Tag alleine ein Spiel entscheiden kann. Ähnlich wie die Riemer/Schlappinger Truppe, lebt auch Schönau von Kampf und Körperlichkeit im Spiel. Schönau steht in diesem Spiel bereits etwas unter Druck, den bisher stehen nach 2 Spielen noch keine Punkte zu buche.
Der Sieg gegen Reisbach tat der Mannschaft und dem Umfeld gut. Die Mannschaft spielte überlegen, konnte aber die sich bietenden Chancen nicht ausreichend nutzen und brachte sich so in einigen Phasen des Spiels selbst in Bedrängnis. Nichtsdestotrotz stehen nun 3 Punkte auf der Habenseite, und am Sonntag sollen weitere dazukommen. Einige Spieler kehren aus dem Urlaub zurück, so dass es wieder mehrere Möglichkeiten für das Trainerteam gibt. Es wird sicherlich ein intensiv geführtes Duell, wobei hier eine Vorhersage über das Ergebnis schwierig ist.
Das Spiel der Reserve startet um 14 Uhr und die Ersten Mannschaften kreuzen um 16 Uhr die Klingen. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Duelle
freuen.