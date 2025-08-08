Haberskirchen trifft auf den SV Schönau Verlinkte Inhalte KK Pfarrkirchen Schönau Haberskirch.

Nach dem Derbysieg gegen den TV Reisbach, wartet mit dem SV Schönau am kommenden Sonntag die nächste Aufgabe auf die SpVgg. Haberskirchen. In der vergangenen Saison konnte man beide Spiele gegen Schönau gewinnen, wobei das Spiel in Schönau erst in der Nachspielzeit entschieden wurde.

Schönau geht mit unverändertem Trainerteam in die Saison und will ähnlich wie Haberskirchen wieder eine sorgenfreie Saison spielen. Eckpfeiler der jungen Mannschaft ist Torjäger Simon Schedlbauer, der an einem guten Tag alleine ein Spiel entscheiden kann. Ähnlich wie die Riemer/Schlappinger Truppe, lebt auch Schönau von Kampf und Körperlichkeit im Spiel. Schönau steht in diesem Spiel bereits etwas unter Druck, den bisher stehen nach 2 Spielen noch keine Punkte zu buche.