Haberskirchen spielt gegen SG Johannesbrunn / Binabiburg

Am kommenden Sonntag trifft die SpVgg. Haberskirchen auf den Tabellennachbarn aus Johannesbrunn / Binabiburg. In einem Spiel der Tabellennachbarn geht es nur mehr um die Tabellenplätze im Mittelfeld.

Die SG hat, wie die SpVgg. Haberskirchen, den Klassenerhalt sicher. 33 Punkte und Tabellenplatz 8zeigen von einer soliden Runde. Siege und Niederlagen wechseln sich beim Gast in schöner Regelmäßigkeit ab. Am vergangenen Sonntag konnte man den TSV Massing mit 2 – 1 besiegen. Das Team von den beiden Coaches Andreas Gassenhuber und Werner Wimmer ist schlecht einzuschätzen, je nach Aufstellung, ob Spieler der Ersten Mannschaft zum Kader stoßen. Die beiden Konstanten im Team sind Max Köck mit 7 Toren und Benedikt Spirkl mit 9 Toren. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit 2 – 2. Es darf also wieder ein Spiel auf Augenhöhe erwartet werden.