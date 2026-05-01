Haberskirchen spielt gegen SG Johannesbrunn / Binabiburg

Am kommenden Sonntag trifft die SpVgg. Haberskirchen auf den Tabellennachbarn aus Johannesbrunn / Binabiburg. In einem Spiel der Tabellennachbarn geht es nur mehr um die Tabellenplätze im Mittelfeld.
Die SG hat, wie die SpVgg. Haberskirchen, den Klassenerhalt sicher. 33 Punkte und Tabellenplatz 8zeigen von einer soliden Runde. Siege und Niederlagen wechseln sich beim Gast in schöner Regelmäßigkeit ab. Am vergangenen Sonntag konnte man den TSV Massing mit 2 – 1 besiegen. Das Team von den beiden Coaches Andreas Gassenhuber und Werner Wimmer ist schlecht einzuschätzen, je nach Aufstellung, ob Spieler der Ersten Mannschaft zum Kader stoßen. Die beiden Konstanten im Team sind Max Köck mit 7 Toren und Benedikt Spirkl mit 9 Toren. Das Hinspiel endete leistungsgerecht mit 2 – 2. Es darf also wieder ein Spiel auf Augenhöhe erwartet werden.
Nach der Niederlage in Dornach ist die SpVgg. Haberskirchen auf Wiedergutmachung aus. Das Saisonziel sind 40 Punkte und dafür bedarf es noch 2 Siege aus den kommenden 3 Spielen. Am Sonntag will man die ersten 3 Punkte holen. Die Mannschaft hat auf alle Fälle das Potential, diese Marke zu erreichen.
Die Zweite Mannschaft steht vor einer hohen Hürde, pfeift man personell aus dem letzten Loch. Es Bedarf wieder Spieler aus der AH, um eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu bringen.
Die Spiele beginnen wie gewohnt in Haberskirchen um 13 Uhr mit der Zweiten Mannschaft und um 15 Uhr mit der Ersten Mannschaft.