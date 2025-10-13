Haberskirchen spielt erneut Remis

Die Zweite Mannschaft verschlief die Anfangsphase und lag nach 10 Minuten bereits mit 0 – 2 zurück. Im Anschluss konnte man das Spiel offen gestalten, ohne dass man sich Chancen herausspielen konnte. So blieb es bis zum Ende bei dem Ergebnis.

Die Erste Mannschaft trat mit Bestbesetzung an, musste aber nach 3 Minuten bereits einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer Unachtsamkeit in der Defensive konnte Paul Brunner die Eintracht in Führung schießen. In der Folgezeit hatte Obern mehr vom Spiel und auch eine weitere große Chance mit einem Kopfball aus 5 Metern, der aber über das Tor ging. Bis zur 30 Minute hatte Haberskirchen keine nennenswerte Offensivaktion und auch das Spiel war fahrig und fehlerbehaftet. In der 39 Minute konnte Moritz Wimmer, einen Fehler in der Defensive der Gäste nutzen und mit einem Schuss aus 16 Metern zum schmeichelhaften Ausgleich einschießen. Mit dem Ergebnis ging man dann in die Halbzeit.

In der Zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Mannschaften, Halbchancen auf beide Seiten waren das Ergebnis, aber so richtige konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen. Oberdietfurt war zwar spielbestimmend, aber Haberskirchen verteidigte die wenig Situationen gut weg. Haberskirchen verlegte sich seinerseits auf Konter, aber auch die wenig sich bietenden Möglichkeiten wurden unzureichend ausgespielt. So blieb es am Ende bei einem Unentschieden, mit dem beide Kontrahenten gut leben können und auch müssen.