Haberskirchen siegt verdient gegen Amsham

Die Zweite Mannschaft zeigte sich wieder verbessert, aber das Ergebnis war das gleiche. Am Ende stand eine 0 - 1 Niederlage, welche den Chancen nach auch verdient war. Die Mannschaft machte aus den wenigen Chancen leider kein Tor und so kann man leider keine Spiele gewinnen.

Die Erste Mannschaft legte los wie die Feuerwehr und erzielte nach 2 Minuten die Führung. Felix Berngehrer wurde wunderbar freigespielt von Moritz Wimmer und schoss frei vor dem Torhüter zur Führung ein. Haberskirchen gab weiter Gas, aber es dauerte bis zur 13 Minute als wiederum Felix Berngehrer in einem Gewühl die Übersicht behielt und aus 10 Metern zur 2 - 0 Führung einschoss. Haberskirchen spielte weiter nach vorne, aber weitere Treffer wollten bis zu turbulenten Schlussphase der ersten Halbzeit nicht fallen. Zum Ende der ersten Halbzeit wurde Amsham stärker, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. In der 44 Minute legte dann Haberskirchen nach, als abermals Moritz Wimmer über links seinen Gegenspieler narrte, am Torhüter scheiterte, aber Johannes Wimmer goldrichtig stand und das 3 - 0 erzielte. Die Endscheidung! Leider nein, den im Gegenzug erzielte Amsham den verdienten Anschlusstreffer. Wieder im Gegenzug wurde Moritz Wimmer im Strafraum gefoult. Den berechtigen Elfmeter schoss der gefoulte selbst - alte Fussballregel - er setzte den Strafstoss weiter über das Gehäuse. Somit ging man mit einem 3 - 1 in die Halbzeit, das den FC Amsham immer noch die Gelegenheit zum Comeback gab.

In der Zweiten Halbzeit hatte man das Geschehen im Griff, konnte aber das Spiel nicht entscheiden. Amsham war weiter im Spiel und versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen. Wenn Amsham gefährlich wurde, lag es meistens an den leichten Fehlern der Hausherren. In der 75 Minute dann aber die Entscheidung, als sich Johannes Wimmer schön durchsetzte und sein Linksschuß im Gästetor zum 4 - 1 einschlug. Haberskirchen hatte dann im Anschluss noch weitere Möglichkeiten. Die größte durch Thomas Wimmer, der freistehend am Gästetorhüter scheiterte. So viel dann in der 86 Minute noch das 4 - 2 für Amsham, als Haberskirchen wieder schlampig verteidigte. Mit einer der letzten Aktionen stellte man dann den Endstand her, als ein schöner Konter durch Johannes Wimmer zum Endstand vom 5 - 2 führte.