Haberskirchen siegt im Heimspiel gegen Johanniskirchen

Bei tropischen Temperaturen spielte man am vergangenen Feiertag gegen die SG Johanniskirchen.

Johanniskirchen musste bereits im Vorfeld die 2te Mannschaft absagen und somit wird das Spiel mit X - 0 für Haberskirchen gewertet.

Auch die erste Mannschaft aus Johanniskirchen war dann stark ersatzgeschwächt und Haberskirchen konnte fast aus dem Vollen schöpfen. So begann auch die Partie. Haberskirchen hatte den Ball und der Gast suchte sein Heil in der Defensive und mit weiten Bällen. Die Gelb-Schwarzen taten sich allerdings gegen die massierte Defensive der Gäste schwer und so blieb die einzige Chance nach 10 Minuten ein Pfostenschuss von Denk Matthias. Es dauerte dann bis zur 20. Minute, als mit der nächsten Chance ebenfalls Matthias Denk das 1 - 0 erzielte. Johanniskirchen ließ sich von dem Rückstand nicht beirren und blieb seiner Defensivtaktik treu. Haberskirchen versuchte weiter das nächste Tor zu erzielen, aber weitere Chancen konnte man sich nicht bis zur Pause erspielen. Der Gast seinerseits hatte in der 1 Halbzeit keinen einzigen nennenswerten Abschluss.

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich, Haberskirchen versuchte das entscheidende Tor zu erzielen. In der 54. Minute erlöste dann Toni Bentele seine Farben, als er in Mittelstürmerposition eine Hereingabe von Moritz Wimmer zum 2 - 0 ins Tor grätschte.

Spiel entschieden, Johanniskirchen tat immer noch nicht mehr fürs Spiel, aber Haberskirchen gelang kein weiteres Tor. Und so ist der Fussball, mit der ersten gefährlichen Situation verkürzte der Gast in der 75. Minute durch einen Fernschuss auf 2 - 1. Nun wackelte Haberskirchen bedenklich. Johanniskirchen wittere nun Morgenluft und gefährliche Chancen konnten durch klasse Grätschen von Michael und Maxi Denk verhindert werden. Jetzt war der Gast dem 2 - 2 näher als Haberskirchen dem Sieg. Als dann Johanniskirchen alles nach vorne warf, konnte Michael Denk einen Konter in der 90. Minute zur Entscheidung nutzen. Sein wuchtiger Schuss von halbrechts schlug unhaltbar im linken unteren Toreck ein. Gleich nach Wiederanpfiff klaute Johannes Wimmer dem Abwehrspieler den Ball und überlupfte den Torhüter aus 40 Metern. Am Ende ein verdienter 4 - 1 Sieg, der aber alles andere als Souverän zu Stande kam.

Am kommenden Samstag spielen dann beide Mannschaften gegen die SG Triftern/Anzenkirchen. Die Spiele starten um 14:45 Uhr und um 17 Uhr in Triftern.