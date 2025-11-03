Haberskirchen siegt im Derby in Reisbach

Fritz Walter Wetter am vergangenen Sonntag in Reisbach. Bei schwierigen Bedingungen konnte sich die Erste Mannschaft knapp mit 1 – 2 durchsetzen und sich weiter Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.
Auf schwerem Boden übernahm zunächst Reisbach die Spielkontrolle und drückte Haberskirchen in die Defensive. Chancen sprangen dabei nicht heraus und so konnte sich Haberskirchen nach 15 Minuten befreien und seinerseits am Offensivspiel teilnehmen. Mit einer der ersten gefährlichen Aktionen fiel in der 23 Minute das 0 – 1 für Haberskirchen. Dominik Riemer chippte einen Ball auf Moritz Wimmer in den 16er. Der nahm sich gekonnt den Ball an und schob zur Führung für Haberskirchen ein. In der Folgezeit versuchten beide Mannschaften offensiv Akzente zu setzen. Reisbach hatte die beste Möglichkeit nach einem Lattenschuss durch Arthur Jahn in der 35 Minute. Mit dem Pausenpfiff konnte Haberskirchen auf 0 – 2 erhöhen. Matthias Denk traf per Kopf nach einem Abpraller.
Nach der Halbzeit zollten beide Mannschaften dem schweren Untergrund Tribut. Es war ein Spiel, das sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte und wenig vor den beiden Toren. Erst zur Mitte der Halbzeit machte Reisbach mehr Druck und ein Standard brachte den Anschlusstreffer in der 78 Minute durch Maximilian Weber. Der Treffer fiel in Unterzahl für Reisbach, da vorher Martin Vollmer für 10 Minuten vom Feld geschickt wurde. Reisbach bekam nun die zweite Luft und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Haberskirchen hatte nun einige brenzlige Situationen zu überstehen und konnte seinerseits die sich bietenden Konterchancen nicht nutzen bzw. wurden nicht gut zu Ende gespielt. Mit der letzten Chance traf Martin Vollmer noch per Kopf die Latte und Torhüter Michael Eberl rettete per Fuß vor einem Reisbacher.
Am Ende ein glücklicher Sieg für Haberskirchen, das es wieder einmal unnötig spannend machte. Zu erwähnen bleibt noch, das es ein jederzeit faires Derby war, das der Schiedsrichter Markus Huber jederzeit im Griff hatte.
Die Zweite Mannschaft verlor verdient mit 1 – 0 gegen Reisbach. Trotz 60 minütiger Überzahl hatte man nur 1 Chance, während Reisbach mehrere Hochkaräter vergab. In Summer eine verdiente Niederlage.