Haberskirchen siegt im Derby in Reisbach

Fritz Walter Wetter am vergangenen Sonntag in Reisbach. Bei schwierigen Bedingungen konnte sich die Erste Mannschaft knapp mit 1 – 2 durchsetzen und sich weiter Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Auf schwerem Boden übernahm zunächst Reisbach die Spielkontrolle und drückte Haberskirchen in die Defensive. Chancen sprangen dabei nicht heraus und so konnte sich Haberskirchen nach 15 Minuten befreien und seinerseits am Offensivspiel teilnehmen. Mit einer der ersten gefährlichen Aktionen fiel in der 23 Minute das 0 – 1 für Haberskirchen. Dominik Riemer chippte einen Ball auf Moritz Wimmer in den 16er. Der nahm sich gekonnt den Ball an und schob zur Führung für Haberskirchen ein. In der Folgezeit versuchten beide Mannschaften offensiv Akzente zu setzen. Reisbach hatte die beste Möglichkeit nach einem Lattenschuss durch Arthur Jahn in der 35 Minute. Mit dem Pausenpfiff konnte Haberskirchen auf 0 – 2 erhöhen. Matthias Denk traf per Kopf nach einem Abpraller.