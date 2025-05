Haberskirchen: Schlappinger rückt an die Seite von Riemer

Beim Kreisklassisten SpVgg Haberskirchen kommt es zur neuen Saison zu Veränderungen im Trainerteam. Vorstand Martin Schmid und Sportlicher Leiter Markus Leitl , die Spielertrainer Dominik Riemer in der Spielzeit 2024/2025 an der Seitenlinie und im Trainingsbetrieb unterstützten, ziehen sich absprachegemäß wieder zurück. Als neuen Liniencoach konnte der Ex-Bezirksligist Markus Schlappinger verpflichten. Der 47-Jährige war vor etlichen Jahre sehr erfolgreich Spielercoach beim TSV Frontenhausen und schnürte zuletzt trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters immer noch regelmäßig die Schuhe für seinen Heimatverein SC Ruhstorf.

"Zunächst geht ein großer Dank an Martin und Markus, die trotz ihren Funktionärsposten in die Bresche gesprungen sind und Dominik super unterstützt haben. Dass wir eine in der Kreisklasse Pfarrkirchen eine sorgenfreie Saison gespielt haben, ist auch ein großer Verdienst unseres Trainerteams“, betont Matthias Mayerhofer, der gemeinsam mit Leitl für die sportliche Leitung zuständig ist. An der Seite des spielenden Chefanweisers Dominik Riemer wird künftig Markus Schlappinger stehen. "Markus war selbst ein richtig guter Fußballer und hat auch als Trainer bei seiner Station in Frontenhausen hervorragende Arbeit geleistet. Wir wollten einen externen Impuls, dennoch kennt Markus unseren Verein aufgrund von familiären Verbindungen und der geografischen Nähe sehr gut. Wir sind überzeugt, dass Dominik und er gut harmonieren und wir unseren personellen Umbruch erfolgreich weiter vorantreiben werden“, sagt Mayerhofer.







Sportlich sind die Gelb-Schwarzen mit der Ist-Situation durchaus zufrieden. "In den letzten Jahren haben etliche Stammkräfte aufgehört und das muss man als kleiner Verein erst kompensieren können. Bislang ist es uns gut gelungen, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Glücklicherweise haben wir relativ viele junge Spieler im Verein und daher braucht uns vor der Zukunft nicht bange zu sein“, meint Mayerhofer.