Haberskirchen schlägt SG Stubenberg / Simbach

In der ersten Halbzeit zeigte Haberskirchen jedoch eine schwache Leistung. Trotz einer frühen Führung durch Coach Dominik Riemer, der nach 15 Minuten mit einem schönen Heber das 1:0 erzielte, spielten die Hausherren ungenau und bauten so den Gegner auf. Die Gäste aus Stubenberg nutzten dann einen Abwehrfehler der Haberskirchener aus und erzielten den verdienten Ausgleich. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die Pause.

Nach der Halbzeit kam Haberskirchen deutlich verbessert aus der Kabine und setzte alles daran, das Heimtor zu dominieren. Dieser Druck zahlte sich aus: In regelmäßigen Abständen erzielten die Gastgeber weitere Tore.

Zunächst traf Moritz Wimmer in der 50. Minute mit einem Schuss ins Kreuzeck zum 2:1. Zehn Minuten später erhöhte Maxi Denk auf 3:1, gefolgt von Matthias Denk, der in der 64. Minute das 4:1 erzielte. In der 76. Minute kam es zu einem Eigentor der Gäste, das den Vorsprung auf 5:1 ausbaute. Das letzte Tor des Spiels schoss Dominik Riemer in der 87. Minute, was den Endstand von 6:1 bedeutete.