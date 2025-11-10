Haberskirchen rettet glückliches Remis gegen Schönau

Am vergangenen Sonntag empfing die SpVgg. Haberskirchen den SV Schönau zum letzten Heimspiel des Jahres. Beide Teams trennten sich leistungsgerecht mit einem 2:2-Unentschieden – wobei die Gastgeber am Ende mit dem Punktgewinn durchaus zufrieden sein dürfen. Die zweite Mannschaft unterlag zuvor mit 0:2. Trotz engagierter Leistung fehlte es über die gesamte Spielzeit an zwingenden Torchancen, sodass die Niederlage letztlich verdient war.

Die erste Mannschaft musste verletzungsbedingt einige Umstellungen vornehmen, startete jedoch schwungvoll in die Partie. Bereits in der 12. Minute wurde Felix Berngehrer nach einer Flanke im Strafraum vom gegnerischen Torhüter unsanft von den Beinen geholt. Der souverän leitende Schiedsrichter Mathias Schratzenstaller (FC Dingolfing) entschied folgerichtig auf Elfmeter. Kapitän Jonas Busler übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur frühen Führung. Diese hatte jedoch nur kurz Bestand: In der 19. Minute glich der SV Schönau nach einem sehenswerten Angriff aus. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging.



Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen und arm an klaren Torchancen. Erst ab der 75. Minute nahm die Partie wieder Fahrt auf. Schönau erspielte sich zwei hochkarätige Möglichkeiten, die jedoch vom stark reagierenden Torhüter Michael Eberl vereitelt wurden. In der 88. Minute dann der Schock für Haberskirchen: Nach einem Handspiel im Strafraum entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter – diesmal für die Gäste. Thomas Högl ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte Schönau in Führung. Doch Haberskirchen zeigte Moral. In der Nachspielzeit segelte ein weiter Freistoß in den Strafraum der Gäste, wo erneut ein Handspiel geahndet wurde. Johannes Wimmer trat an und verwandelte eiskalt zum umjubelten 2:2-Endstand.

Ein Punktgewinn, der für Haberskirchen eher schmeichelhaft ausfällt, da Schönau über weite Strecken die besseren Chancen hatte. Dennoch bleiben beide Teams im Gleichschritt auf Kurs Klassenerhalt.