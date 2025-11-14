Haberskirchen reist nach Johanniskirchen

Johanniskirchen hat in dieser Saison mit massiven Personalproblemen zu kämpfen. Trat man im Hinspiel schon mit dem letzten Aufgebot an, musste man eine Partie sogar komplett absagen. Entsprechend dürftig sind die Ergebnisse und die Punkteausbeute. Als akut abstiegsgefährdete Mannschaft braucht das Team jeden Punkt und diese will man natürlich gegen Haberskirchen holen.

Wenn man in Haberskirchen über den Gegner aus Johanniskirchen spricht, denkt man an die 1 – 5 Niederlage im Vorjahr. Dort wurde man in Johanniskirchen nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Grund genug, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Jeder Punkt kann in der Endabrechnung wichtig sein und gerade die Punkte zum Jahresende, denn die Tabelle bleibt die nächsten Monate unverändert. Wer alles am Sonntag im Kader steht, ist noch offen, da sich einige Spieler mit Verletzungen herumplagen.

Spielbeginn am Sonntag ist 12:30 mit der Zweiten Mannschaft und 14:30 mit der Ersten Mannschaft