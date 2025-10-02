Haberskirchen reist am Feiertag nach Johannesbrunn

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Dornach steht für Haberskirchen am Feiertag ein richtungsweisendes Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn aus Johannesbrunn auf dem Programm. Ein Sieg gegen Dornach hätte bereits für klare Verhältnisse im Tabellenkeller sorgen können – stattdessen bleibt die Lage angespannt. Doch im Fußball zählt nicht der Konjunktiv, sondern die nächste Chance. Und die wartet nun in Johannesbrunn.

Der Gastgeber Jo/Bi konnte nach einem starken Saisonstart zuletzt eine kleine Schwächephase überwinden und meldete sich mit einem Auswärtssieg in Massing zurück. Auf heimischem Kunstrasen ist die Mannschaft von Coach Andreas Gassenhuber besonders gefährlich – hier kann sie jeden Gegner schlagen. Die Aufstellung hängt wie gewohnt auch von der Besetzung der Ersten Mannschaft ab. Besonders torgefährlich zeigten sich bislang Benedikt Spirkl (5 Tore in 8 Spielen) und Max Köck (5 Tore in 10 Spielen).