Haberskirchen reist am Feiertag nach Johannesbrunn

Nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Dornach steht für Haberskirchen am Feiertag ein richtungsweisendes Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn aus Johannesbrunn auf dem Programm. Ein Sieg gegen Dornach hätte bereits für klare Verhältnisse im Tabellenkeller sorgen können – stattdessen bleibt die Lage angespannt. Doch im Fußball zählt nicht der Konjunktiv, sondern die nächste Chance. Und die wartet nun in Johannesbrunn.
Der Gastgeber Jo/Bi konnte nach einem starken Saisonstart zuletzt eine kleine Schwächephase überwinden und meldete sich mit einem Auswärtssieg in Massing zurück. Auf heimischem Kunstrasen ist die Mannschaft von Coach Andreas Gassenhuber besonders gefährlich – hier kann sie jeden Gegner schlagen. Die Aufstellung hängt wie gewohnt auch von der Besetzung der Ersten Mannschaft ab. Besonders torgefährlich zeigten sich bislang Benedikt Spirkl (5 Tore in 8 Spielen) und Max Köck (5 Tore in 10 Spielen).
Die große Frage: Wie hat Haberskirchen die unglückliche Niederlage gegen Dornach verarbeitet? Die Leistung war stark, das Ergebnis enttäuschend. Es fehlte nur ein Quäntchen Cleverness, um gegen ein Spitzenteam zu bestehen. Jetzt heißt es: Mund abputzen, weiterkämpfen und die nächste Chance nutzen. Mit einer ähnlichen Leistung wie zuletzt muss sich Haberskirchen vor keinem Gegner verstecken – weder auf heimischem Rasen noch auf fremdem Kunstrasen. Die Mannschaft kann wieder in Bestbesetzung antreten und wird alles daransetzen, die Scharte auszuwetzen.
Auch die Zweite Mannschaft zeigte gegen Dornach eine ordentliche Leistung, musste sich aber einem kompakten und individuell starken Gegner geschlagen geben. Spielerisch ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar – und gegen den Tabellenletzten aus Johannesbrunn sollte das Ziel klar sein: drei Punkte.
Die Spiele finden am Freitag, den 03.10.2025, in Johannesbrunn statt. Die Zweite Mannschaft startet um 12:00 Uhr, die Erste folgt um 14:00 Uhr.