Haberskirchen nach Ende der Vorrunde auf Abstiegsrelegationsplatz

Die zweite Mannschaft siegte souverän im Verfolgungsduell, keine Punkte konnte dagegen die erste Mannschaft holen.

Die erste Mannschaft trat stark ersatzgeschwächt an, da ein Magen-Darm Virus einige Spieler vor dem Spiel packte und einige Spieler während der Partie Probleme bekamen. So musste z.B. Kastenhuber Lukas beide Partien im Kasten der SpVgg. bestreiten und machte bei seinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft eine sehr gute Partie. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt, Haberskirchen hatte die erste Chance durch Husel Simon, der zu überhastet abschloss. Anschließend brachten sich die Gelb-Schwarzen durch zwei grobe Abwehr Schnitzer auf die Verliererstraße, die Haidlfing im Stile einer Spitzenmannschaft konsequent zur 2 – 0 Führung nach 15 min. nutzte. Anschließend konnte sich Kastenhuber Lukas zweimal im 1 gegen 1 auszeichnen. Die Gelb-Schwarzen konnte einige Nadelstiche in der Offensive setzen und eine davon führte zu einem Elfer, den Husel Simon sicher verwertete.

In der zweiten Halbzeit merkte man der Mannschaft an, das sie immer mehr die Kräfte verließen. So konnte man in den ersten 15 min. der zweiten Halbzeit noch mithalten, auch die eine oder andere gefährliche Aktion starten, alles leider ohne Erfolg. Den Rest der Spielzeit bestimmt Haidlfing und gewann unten den Umständen auch verdient mit 3 – 1.