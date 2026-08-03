Haberskirchen mit verdientem Heimsieg gegen Julbach/Kirchdorf

Die zweite Mannschaft zeigte gegen den letztjährigen Meister eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 0:2 geschlagen geben.

Bei besten äußeren Bedingungen und optimalen Platzverhältnissen empfing die SpVgg. Haberskirchen am vergangenen Samstag die Spielgemeinschaft Julbach/Kirchdorf.

Mit einer besseren Chancenverwertung wäre durchaus ein Punktgewinn möglich gewesen.

Trotz der Niederlage präsentierte sich das Team auf Augenhöhe und erspielte sich einige gute Möglichkeiten.

Die Partie der ersten Mannschaft begann hingegen mit einem echten Paukenschlag. Bereits in der 4. Minute entschied Schiedsrichterin Alexandra Eckl nach der ersten gefährlichen Aktion auf Strafstoß für die Gäste.

Julbach/Kirchdorf ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und ging früh mit 1:0 in Führung.

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke in der 9. Minute landete der Ball bei Korbinian Stuckenberger, der überlegt zum 1:1-Ausgleich einschob.

In der Folge übernahm Haberskirchen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste zogen sich weit zurück und konzentrierten sich nahezu ausschließlich auf ihre Defensive.

Die SpVgg. versuchte das Spiel zu gestalten, leistete sich jedoch immer wieder Ungenauigkeiten im Aufbau, die Julbach/Kirchdorf für gefährliche Konter nutzen wollte.

Vor allem Abwehrchef Lukas Beisl überzeugte dabei mit starken Eins-gegen-Eins-Duellen und entschärfte zahlreiche Situationen.

Trotz der optischen Überlegenheit der Gastgeber hatten die Gäste die klareren Torchancen.

Die größte Möglichkeit vereitelte jedoch Torhüter Hubert Bauer kurz vor der Pause mit einer starken Parade. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Julbach/Kirchdorf verteidigte tief, während Haberskirchen geduldig nach Lücken suchte.

Diesmal agierte die Heimelf jedoch zielstrebiger und erspielte sich mehrere gute Chancen.

In der 57. Minute wurde der Aufwand belohnt: Matthias Denk setzte energisch nach, wurde vom Gästetorhüter im Strafraum zu Fall gebracht und holte den Elfmeter heraus.

Korbinian Stuckenberger übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zum 2:1.

Wer nun auf eine offensivere Gangart der Gäste gehofft hatte, wurde zunächst enttäuscht. Das Spiel blieb von vielen Unterbrechungen und hitzigen Diskussionen geprägt.

Die Konsequenz: Nach wiederholtem Meckern sah ein Spieler der Gäste in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte.

Die Überzahl schien der SpVgg. zunächst jedoch nicht zu helfen. Haberskirchen verlor etwas den Faden, während Julbach/Kirchdorf mutiger wurde und mehr Druck entwickelte.

In der 82. Minute wurden die Gäste dafür belohnt, als sie nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich trafen.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften den Sieg suchten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute. Moritz Wimmer setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und wurde dort regelwidrig gestoppt.

Erneut zeigte die Schiedsrichterin auf den Punkt. Wieder trat Korbinian Stuckenberger an und verwandelte zum dritten Mal an diesem Tag eiskalt zur 3:2-Führung.

Die Gäste warfen anschließend noch einmal alles nach vorne und kamen zu einer Großchance auf den erneuten Ausgleich.

Doch Haberskirchen verteidigte leidenschaftlich und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Nach einem mustergültigen Konter legte Matthias Denk uneigennützig quer auf Felix Berngehrer, der in der 92. Minute zum entscheidenden 4:2 einschob.

Am Ende stand ein verdienter, wenn auch hart erkämpfter Heimsieg für die Mannschaft von Trainer Jan Bühler.

Mit nun zwei Erfolgen aus den ersten beiden Partien und sechs Punkten auf dem Konto ist die SpVgg. Haberskirchen optimal in die neue Saison gestartet und blickt voller Zuversicht auf die kommenden Aufgaben.