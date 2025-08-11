Haberskirchen mit Unentschieden in Schönau

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn der SV Schönau nutze nach 5 Minuten seine erste Gelegenheit zur Führung.

Der agile Valentin Thanner setze sich auf der linken Seite gegen mehrere Spieler durch und netze ein. In der Folgezeit war Schönau spielbestimmend und hatte mehrere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Hier hatte Haberskirchen Glück und wieder einen

hervorragend agierenden Torhüter Michael Eberl, der Haberskirchen im Spiel hielt. Mit zunehmender Spieldauer fand Haberskirchen ins Spiel und hatte seinerseits eine gute Möglichkeit durch Matthias Denk, der aber in der 30 Minute alleine vor dem Heimtorhüter den Ball am Tor vorbeischob. Auf der anderen Seite hatte Simon Schedlbauer die große Möglichkeit zum 2 – 0, aber auch er vergab freistehend vor Eberl. In der 38 Minute belohnte sich Haberskirchen, Felix Berngehrer wurde in Mittelstürmerposition angespielt, er legte sich den Ball vor und schloss unterhaltbar zum Ausgleich ab. So ging man mit einem etwas schmeichelhaften Remis für Haberskirchen in die Pause.

Nach der Pause war Haberskirchen spielbestimmend, konnte sich einige gute Möglichkeiten erarbeiten, konnte aber keine davon verwerten.

Der sehr gut leitende Schiedsrichter Sebastian Niklas verwehrte den Gästen dann einen vermeintlichen Strafstoß in der 60. Minute. Mit zunehmender

Spielzeit arbeitete sich Schönau ins Offensivspiel zurück und hatte seinerseits eine Vielzahl an Ecken und Freistößen, die aber Haberskirchen alle

wegverteidigte. In der 75. Minute hatte Haberskirchen noch eine sehr gute Gelegenheit durch Johannes Wimmer, der eine Hereingabe von Matthias Denk

ab weit am Tor vorbeischob. In den letzten Minuten wurde es noch kniffliger für Haberskirchen. Einen Konter von Schönau unterband Lukas Beisl, als er den enteilten Simon Schedlbauer am Trikot zog. Folgerichtige blieb dem Schiedsrichter keine andere Wahl und zog die Rote Karte. Trotz Unterzahl konnte Haberskirchen das Unentschieden über die Zeit bringen und schlussendlich mit dem Punkt zufrieden sein.

Die Zweite Mannschaft zeigte eine indiskutable Leistung in den ersten 45 Minuten und lag verdient mit 3 - 0 zurück. In den zweiten 45. Minuten wurde es etwas besser, es war aber nur der mangelnden Chancenverwertung der Hausherren zu verdanken, das es am Ende ein 4 – 0 war.

Bereits am Freitag bietet sich aber die Gelegenheit zur Wiedergutmachung, wenn man auf heimischen Platz um 13 Uhr auf Johanniskirchen trifft. Die erste Mannschaft spielt dann um 15 Uhr.