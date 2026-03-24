Haberskirchen mit Teilerfolg im Heimspiel gegen Triftern

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Die Erste Mannschaft wollte es der Reserve gleichtun, aber es reichte nur für eine verdiente Punkteteilung. Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn der Partie ab. Die ersten 15 Minuten passierte wenig in den Strafräumen.

Die erste Nennenswerte Aktion aufs Tor hatten die Gäste mit einem direkt aufs Tor getretenen Freistoß, den Hubert Bauer gut parierte. mAnschließend kam Haberskirchen zu ersten Toraktionen. Eine davon führte zum vermeintlichen Führungstreffer.

Einen Freistoß von Felix Berngeher gab der sehr gut leitende Schiedsrichter Johann Schott zurecht nicht, da er das vorhergehende Foul mit einer gelben Karte bestrafte und der Ball damit nicht frei war.

Diese Aktion passierte in der 30 Minute. In der 35. Minute fand ein schöner Schuss aus 25 Metern sein Ziel im Heimtor und Triftern ging mit 0 – 1 in Führung durch Marco Hammerl.

Nun war Triftern dem 0 – 2 näher. Abermals ein scharf getretener Freistoß von Triftern flipperte durch den 16 Meter der Heimelf, ehe er nach mehreren Versuchen geklärt werden konnte.

Nach der Pause versuchte Haberskirchen seine Offensivbemühungen zu verstärken. Wenn Haberskirchen in aussichtsreiche Position kam, dann über Moritz Wimmer. Aber auch seine Hereingaben und Abschlüsse fanden nicht das Ziel. So war es eine harmlose Flanke aus dem Halbfeld, die Haberskirchen die Chance zum Ausgleich gab. In der 60. Minute folgte auf die Flanke ein Handspiel im Strafraum und somit Elfmeter. Kapitän Jonas Busler trat an, scheiterte aber am glänzend reagierenden Schlussmann der Gäste. Haberskirchen blieb weiter am Drücker und die Gäste beschränkten sich auf die Defensive und Konter. Als man sich im Haberskirchner Fanlager schon mit einer Niederlage beschäftigte, eröffnete sich nochmal die Chance durch einen Elfmeter.

Thomas Wimmer wurde im 16er gelegt und SR Schott zeigte abermals auf den Punkt. Felix Berngehrer übernahm in der 85. Minute die Verantwortung.

Er scheitete jedoch ebenfalls am Gästetorhüter und dem Pfosten. Tobias Eisenreich schaltete aber am schnellsten und versenkte die Kugel im Tor. Die Heimelf witterte nun nochmal Morgenluft und drängte auf den Sieg. Leider wollte die Kugel nicht mehr ins Tor und mit der letzten Aktion feuerte Gästespieler Tomandl ein Geschoss aus 30 Metern ab, den Torhüter Hubert Bauer abprallen lies und ein Gästestürmer nur an die Latte setzte.

Glück für Haberskirchen, die sich an diesem Nachmittag den Luxus erlaubten, insgesamt 4 Elfmeter nicht auf direktem Wege im Tor unterzubringen.