Haberskirchen mit Remis im Derby

Die Zweite Mannschaft zeigte endlich eine gute Leistung und das ohne AH-Spieler. Gegen den Serienmeister vergangener Jahre spielte man kompakt und laufstark und verdiente sich so den Sieg mit 3 - 1. Die Tore schossen nach 4 Minuten Thomas Kaltenecker mit einem schönen Heber. Peter Schermer nach 76 Minuten das 2 - 1 mit einem cleveren Distanzschuss und den Schlusspunkt setzte Toni Bentele in der 90 Minute mit einem direkten Freistoss. Torhüter Hubert Bauer parierte vor dem 1 - 1 noch einen Elfmeter. Mit dieser guten Leistung kann man auf die kommenden Aufgaben aufbauen und positiv in die Zukunft blicken.

Bei der Ersten Mannschaft weiß man nicht, ob man froh oder unglücklich über das Remis ist. Auf alle Fälle war es ein faires, schnelles und intensives Derby, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, ohne dabei mit zu viel Härte zu agieren.

Zu Beginn des Spiels war Altenkirchen spielbestimmend und hatte die ersten Abschlüsse, ohne dabei zwingend vor dem Tor von Michael Eberl zu kommen. Nach den ersten 15 Minuten befreite sich Haberskirchen und hatte seinerseits erste Möglichkeiten. Haberskirchen forderte nach 25 Minuten einen Elfmeter, den der ansonsten gut leitende Schiedsrichter Alois Rohrmeier zum Unverständnis der Hausherren nicht gab. Haberskirchen blieb weiter am Drücker und nach einer zweifelhaften Situation im Strafraum gab es Elfmeter in der 38 Minute für Haberskirchen. Der gefoulte Spieler, Johannes Wimmer, trat selbst an und verwandelte sicher zur Führung. Vor der Pause hatte Altenkirchen noch einen Pfostenschuss und so ging man mit der geringsten aller Führungen in die Pause.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Viele intensive Zweikämpfer, wenig klare Torchancen. Ein klare Torchance hatte Haberskirchen in der 64 Minute, als sich Matthias Denk über rechts durchsetzte aber der letzte Pass zu ungenau kam. Mit dem Gegenzug erzielte Altenkirchen nach einer völlig unnötigen Ecke den Ausgleich. Nun war es ein Fight auf Messers schneide. Die größte Chance in der 80 Minute hatte Felix Berngehrer. Er hatte bereits den Torhüter überspielt und wurde im letzten Moment beim Einschuss abgegrätscht. Die letzten Spielminuten gehörten dann eher dem Gast, der noch einige gute Chancen zum Sieg hatte, aber Haberskirchen verteidigte mit Glück und Geschick das Remis.

Am Ende des Tages können beide Mannschaften mit dem Remis leben und blicken positiv auf die kommenden Aufgaben. Auf Haberskirchen wartet das nächste Derby. Es kommt am kommenden Sonntag zum Kollbachtal-Derby beim SV Malgersdorf. Auch hier darf man sich wieder auf viele Zuschauer freuen.