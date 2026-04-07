Haberskirchen mit Remis gegen Malgersdorf von Andreas Hofer · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

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Am Karsamstag war was los in Haberskirchen. Um 11:30 spielten bereits die C-Jugend der SG Malgersdorf/Haberskirchen gegen die C-Mädchen der SG Malgersdorf/Haberskirchen. In der ersten Halbzeit waren die Mädchen am Drücker und konnten mit 0 – 1 in Führung gehen. Nach der Halbzeit dominierten die Jungs und konnten das Spiel noch mit 2 – 1 gewinnen. Ein toller Auftakt, den beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und großartigen Fussball.

Als nächstes waren die Zweiten Mannschaften dran. Hier hatte Haberskirchen gegen Malgersdorf keine Chance und verlor verdient mit 0 – 3 gegen Malgersdorf. Anschließend duellierten sich die beiden Kampfmannschaften. Die ersten 15 Minuten dominierte Haberskirchen, konnte aber aus den Chancen kein Tor erzielen. Mit der ersten offensiven Aktion erzielte dann Spielertrainer Jan-Timo Bittner die Führung für Malgersdorf. Eine Ecke konnte Haberskirchen nicht klären und Bittner stocherte den Ball ins Tor in der 19. Minute. Das Spiel war nun ausgeglichener und keine Mannschaft konnte sich entscheidend durchsetzen.

Nach der Halbzeit hatte Malgersdorf die erste Möglichkeit, aber Hubert Bauer hielt im 1 – 1 überragend und verhinderte die 2 Tore Führung für Malgersdorf. Das war der Weckruf für Haberskirchen. Nun machte man Druck und in der 52. Minute war es Mortiz Wimmer, der nach einem überragenden Steckpass von Toni Bentele die Übersicht behielt und zum 1 – 1 einschob. Haberskirchen blieb weiter am Tempo, konnte aber gute Möglichkeiten von Matthias Denk und Thomas Wimmer nicht nützen. Bei beiden Möglichkeiten fehlte etwas die Übersicht.