Haberskirchen mit Auswärtssieg in Taubenbach

– Foto: DJK SV Taubenbach

Die Gäste erwischten einen Traumstart und legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach 20 Minuten führte Haberskirchen mit 3:0.

Bei hochsommerlichen Temperaturen gastierte die SpVgg Haberskirchen am vergangenen Sonntag erstmals in ihrer Vereinsgeschichte bei der DJK-SV Taubenbach.

Nach diesem Blitzstart fand Taubenbach jedoch besser ins Spiel und erarbeitete sich ebenfalls gute Möglichkeiten.In der 25. Minute kam es zu einer längeren Unterbrechung, nachdem sich ein Spieler der Heimelf ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte und mit dem Krankenwagen abtransportiert, werden musste. Die SpVgg Haberskirchen wünscht dem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung.

Den Auftakt machte Matthias Denk in der 13. Minute, der nach schöner Vorarbeit zur Führung einschob. Nur zwei Minuten später erhöhte Moritz Wimmer nach einem Querpass von Maximilian Denk auf 2:0. In der 20. Minute krönte Maximilian Denk schließlich seine starke Anfangsphase selbst und stellte auf 3:0.

Nach der Unterbrechung übernahm Taubenbach zunehmend die Kontrolle und drängte auf den Anschlusstreffer. Dieser fiel verdient in der 32. Minute nach einer Ecke. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Weitere Tore fielen jedoch vor der Pause nicht mehr, sodass Haberskirchen mit einer 3:1-Führung in die Kabine ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel abwechslungsreich und offensiv geprägt. Taubenbach nutzte in der 53. Minute erneut eine Standardsituation und verkürzte auf 2:3.

Die Heimelf machte in dieser Phase viel Druck und drängte Haberskirchen tief in die eigene Hälfte. Nach der Trinkpause stabilisierte sich die SpVgg wieder und setzte selbst verstärkt offensive Akzente. Der entscheidende vierte Treffer wollte jedoch nicht fallen. Die größte Möglichkeit hatte Thomas Wimmer, der nach einer sehenswerten Hereingabe von Jakob Wimmer nur die Latte traf.

Von Taubenbach kam in der Schlussphase offensiv nicht mehr viel, sodass Haberskirchen den knappen Vorsprung souverän über die Zeit brachte und am Ende einen verdienten 3:2-Auswärtssieg feiern konnte.

Mit diesem Erfolg ist der Traumstart perfekt: Nach drei Spieltagen steht die SpVgg Haberskirchen mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten an der Spitze.

Auch die zweite Mannschaft zeigte eine starke Leistung und gewann hochverdient mit 3:0. Die Gastgeber konnten sich über die gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Torchance erarbeiten. Haberskirchen sorgte allerdings erst in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Die Treffer erzielten Jakob Wimmer sowie Lukas Wittmann, der doppelt erfolgreich war. Damit steht auch die zweite Mannschaft mit sechs Punkten aus drei Spielen hervorragend da und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein.

Am kommenden Sonntag steht das Kollbachderby gegen den SV Malgersdorf auf dem Programm.

Beide Mannschaften können mit breiter Brust und ohne großen Druck in dieses prestigeträchtige Duell gehen und den sicherlich zahlreichen Zuschauern ein spannendes Derby bieten.