Haberskirchen mit Arbeitssieg gegen Arnstorf

Nach dem Trainerwechsel der Heimmannschaft startete Arnstorf engagiert und versuchte Haberskirchen sein Spiel aufzuzwingen. In der Anfangsphase hatte Arnstorf mehr vom Spiel und Haberskirchen fand kein Mittel gegen Arnstorf und rannte meist hinterher. Viele Fehler im Spiel der Gelb-Schwarzen machten es Arnstorf leichter, ohne das dabei gefährliche Chancen entstanden. Mitte der ersten Hälfte kam dann Haberskirchen besser ins Spiel, aber auch Haberskirchen konnte sich keine klaren Abschlüsse erarbeiten. In dieser Phase hatte dann Arnstorf zwei gute Möglichkeiten, aber zwei Schüsse gingen knapp am Gehäuse vorbei. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte dann Haberskirchen die beste Möglichkeit, als Moritz Wimmer vor dem Tor von Dominik Riemer freigespielt wurde, aber er konnte den Ball frei vor dem Hausherrentorhüter nicht im Tor unterbringen. So ging man leistungsgerecht mit einem 0 – 0 in die Kabine.

Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild. Bei Mannschaften neutralisierten sich und es spielte sich viel im Mittelfeld ab. Nach einer schönen Aktion über die linke Seite, brache Moritz Wimmer den Ball in die Mitte und Johannes Wimmer konnte den Ball in der Mitte über die Linie drücken. Somit ging die SpVgg. Haberskirchen in der 52. Minute mit 0 – 1 in Führung. Ein Tor des Willens und ein Zeichen der guten Form und Torriechers von Johannes Wimmer. In der Folgezeit war Arnstorf gelähmt und Haberskirchen hatte das Spiel im Griff. Das Spiel plätscherte dann dahin und nahm erst in der Schlussviertelstunde wieder fahrt auf. Arnstorf stellte um und versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Haberskirchen stand sicher, Torhüter Michael Eberl war jederzeit Herr der Lage und Arnstorf hatte keinen klaren Abschluss. Mit einigen Kontern war Haberskirchen noch gefährlich, konnte aber die Entscheidung nicht herbeiführen.

Am Ende ein Kampfsieg, der Haberskirchen nach 9 Spielen gute 15 Punkte bescherte und man kann so positiv auf die kommenden Aufgaben blicken.