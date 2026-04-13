Haberskirchen macht Klassenerhalt praktisch fix

– Foto: Helena Langmeyer

Um 13 Uhr spielte die Erste Mannschaft gegen den Tabellenletzten. Haberskirchen übernahm sofort das Kommando, die erste Möglichkeit hatte allerdings die Heimmannschaft, die einen Kopfball nach 10 Minuten an die Latte setzte.

Am vergangenen Sonntag machte sich die Spieler und Zuschauer auf die lange Auswärtsfahrt nach Amsham und konnten beide Spiele erfolgreich abschließen.

In der 34. Minute war es dann aber soweit und Haberskirchen ging mit 0 – 1 in Führung. Gleiche Situation, Moritz Wimmer legte den Ball nach innen und Johannes Wimmer verwertete den Ball in Mittelstürmerposition zur Führung.

Haberskirchen blieb aber am Drücker und hätte nach 20 Minuten in Führung gehen können, als Johannes Wimmer nach einer Hereingabe von Moritz Wimmer knapp den Ball verfehlte.

Haberskirchen war nun drückend überlegen, es brauchte aber einen Elfmeter in der 43 Minute, den Johannes Wimmer sicher zur 0 – 2 Führung verwertete. Mit diesem verdienten Ergebnis ging man in die Pause.

Nach der Pause kämpfte Amsham mit dem Mute der Verzweiflung um den Anschluss. Haberskirchen fand nicht mehr ins Spiel und die Heimmannschaft hatte mehrere Gute Möglichkeiten zum Anschluss.

Allerdings hatte Haberskirchen mit Hubert Bauer einen klasse Rückhalt. Nach 70 Minuten befreite sich Haberskirchen etwas und hatte seinerseits wieder die Chancen auf die endgültige Entscheidung.

Ein Lattentreffer von Johannes Wimmer nach Fallrückzieher war ein Highlight. Es blieb dann dem „Mann des Tages“ Johannes Wimmer vorbehalten, das Spiel zu entscheiden.

Einen Konter, schöner Steckpass von Moritz Berngehrer, schob Johannes Wimmer frei vor dem Torhüter zum 0 – 3 ein.

Ein verdienter Sieg, der allerdings in der zweiten Halbzeit in Gefahr war. Nun hat die SpVgg. Haberskirchen 33 Punkte und somit 12 Punkte Vorsprung auf den hinteren Relegationsplatz.

Damit ist die Klasse praktisch gesichert. Eine Klasse Leistung der Mannschaft samt Trainerteam.

Die Zweite Mannschaft spielte sich den Frust der letzten Wochen von der Seele und konnte sein Spiel mit 0 – 6 gewinnen. Torschützen waren Matthias Denk (4x) Sebastian Stalleder und Thomas Kaltenecker.

Die Zweite Mannschaft zeigte hier eine sehr gute Leistung, auch dank der Unterstützung durch die AH, die der Mannschaft guttat.

Kommenden Sonntag freut man sich auf das kleine Kollbach Derby gegen Arnstorf. Arnstorf steht mit dem Rücken zur Wand und die SpVgg. Haberskirchen kann endlich befreit aufspielen.