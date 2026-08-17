Haberskirchen holt Remis im Derby – Zweite dreht Spitzenreiter nieder

Vor 290 Zuschauern lieferte sich die SpVgg Haberskirchen am Sonntag ein intensives Derby gegen den Nachbarn aus Malgersdorf. Bei perfekten Platzbedingungen entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, das am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2‑Unentschieden endete – das fünfte Remis in Serie gegen Malgersdorf.
Zweite Mannschaft mit starkem Comeback gegen den Tabellenführer
Die Reserve der SpVgg setzte ein echtes Ausrufezeichen: Gegen den Spitzenreiter drehte das Team einen 1:3‑Pausenrückstand noch in einen 4:3‑Heimsieg. In der zweiten Halbzeit spielte Haberskirchen praktisch nur noch auf ein Tor und belohnte sich für eine leidenschaftliche Aufholjagd.
Wieder zeigte sich, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist – auch dank der verlässlichen Unterstützung aus der AH. Diesmal halfen Torwarttrainer Martin Bauer, Ex‑Coach Dominik Riemer, Andreas Tafelmaier und Florian Ebnet aus.
Die Tore erzielten: Benedikt Schuder (2), Johannes Wimmer und Andreas Tafelmaier.
Erste Mannschaft: Frühe Dominanz, Gast verdiente sich das Unentschieden
Die Erste Mannschaft erwischte einen starken Start. In den ersten 30 Minuten kontrollierte Haberskirchen das Geschehen, setzte den SV Malgersdorf unter Druck und ließ defensiv kaum etwas zu. Folgerichtig fiel in der 25. Minute die Führung: Ein sauber vorgetragener Angriff endete bei Maximilian Denk, der trocken in die kurze Ecke vollendete.
Nach einer halben Stunde kam Malgersdorf besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Chancen – darunter ein wegen Abseits aberkanntes Tor und ein Lattentreffer. In der Nachspielzeit gelang dem Gast schließlich der Ausgleich durch Simon Wagner, als ein Abschlag postwendend zurückkam und Malgersdorf eine Unachtsamkeit der Heimelf nutzte.
Zweite Halbzeit: Chancen zur Entscheidung – und ein strittiger Ausgleich
Direkt nach Wiederanpfiff legte Haberskirchen wieder los. In der 50. Minute bediente Moritz Wimmer mustergültig Korbinian Stuckenberger, der aus elf Metern per Spannstoß zur erneuten Führung traf.
Fairness & Schiedsrichterleistungen
Beide Partien wurden jederzeit fair geführt. Die Schiedsrichter – Konrad Aigner bei der Zweiten und Rudolf Müller bei der Ersten – zeigten starke Leistungen und hatten die Begegnungen jederzeit im Griff.
Ausblick
Am kommenden Sonntag empfängt die SpVgg Haberskirchen erneut zuhause den TSV Massing.