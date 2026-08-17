Haberskirchen holt Remis im Derby – Zweite dreht Spitzenreiter nieder von Andreas Hofer · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser

Vor 290 Zuschauern lieferte sich die SpVgg Haberskirchen am Sonntag ein intensives Derby gegen den Nachbarn aus Malgersdorf. Bei perfekten Platzbedingungen entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, das am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2‑Unentschieden endete – das fünfte Remis in Serie gegen Malgersdorf. Zweite Mannschaft mit starkem Comeback gegen den Tabellenführer

Die Reserve der SpVgg setzte ein echtes Ausrufezeichen: Gegen den Spitzenreiter drehte das Team einen 1:3‑Pausenrückstand noch in einen 4:3‑Heimsieg. In der zweiten Halbzeit spielte Haberskirchen praktisch nur noch auf ein Tor und belohnte sich für eine leidenschaftliche Aufholjagd.

Wieder zeigte sich, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist – auch dank der verlässlichen Unterstützung aus der AH. Diesmal halfen Torwarttrainer Martin Bauer, Ex‑Coach Dominik Riemer, Andreas Tafelmaier und Florian Ebnet aus.

Die Tore erzielten: Benedikt Schuder (2), Johannes Wimmer und Andreas Tafelmaier.

Erste Mannschaft: Frühe Dominanz, Gast verdiente sich das Unentschieden

Die Erste Mannschaft erwischte einen starken Start. In den ersten 30 Minuten kontrollierte Haberskirchen das Geschehen, setzte den SV Malgersdorf unter Druck und ließ defensiv kaum etwas zu. Folgerichtig fiel in der 25. Minute die Führung: Ein sauber vorgetragener Angriff endete bei Maximilian Denk, der trocken in die kurze Ecke vollendete.

Nach einer halben Stunde kam Malgersdorf besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Chancen – darunter ein wegen Abseits aberkanntes Tor und ein Lattentreffer. In der Nachspielzeit gelang dem Gast schließlich der Ausgleich durch Simon Wagner, als ein Abschlag postwendend zurückkam und Malgersdorf eine Unachtsamkeit der Heimelf nutzte. Zweite Halbzeit: Chancen zur Entscheidung – und ein strittiger Ausgleich

Direkt nach Wiederanpfiff legte Haberskirchen wieder los. In der 50. Minute bediente Moritz Wimmer mustergültig Korbinian Stuckenberger, der aus elf Metern per Spannstoß zur erneuten Führung traf.



Die Gastgeber hatten anschließend mehrfach die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, ließen aber beste Chancen liegen – und hielten Malgersdorf damit im Spiel. Der Ausgleich fiel dann aus dem Nichts: Nach einem Zusammenprall zweier Spieler blieben beide liegen, doch Schiedsrichter Rudolf Müller (TuS Waldburgskirchen) ließ weiterlaufen. Simon Wagner nutzte die Situation eiskalt zum 2:2. Es war wohl der einzige Makel einer ansonsten sehr souveränen Schiedsrichterleistung. In den Schlussminuten passierte nicht mehr viel, und so blieb es beim gerechten Remis.

Fairness & Schiedsrichterleistungen

Beide Partien wurden jederzeit fair geführt. Die Schiedsrichter – Konrad Aigner bei der Zweiten und Rudolf Müller bei der Ersten – zeigten starke Leistungen und hatten die Begegnungen jederzeit im Griff.