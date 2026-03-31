Haberskirchen holt nächsten Teilerfolg von Andreas Hofer · Heute, 09:19 Uhr · 0 Leser

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Am vergangenen Samstag stand das Derby gegen Altenkirchen auf dem Programm. Bei winterlichen Temperaturen und schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich ein Spiel mit begrenztem Unterhaltungswert. Die Heimelf aus Altenkirchen begann schwungvoll und dominierte die ersten 15 Minuten. Die größte Chance zur Führung hatte dabei Dennis Künast, dessen Freistoß jedoch nur den Pfosten traf. Danach stabilisierte sich Haberskirchen und kam selbst zur ersten guten Möglichkeit, als sich Matthias Denk über die rechte Seite durchsetzte, jedoch aus spitzem Winkel am Torhüter scheiterte. In der 25. Minute bot sich Haberskirchen sogar die Riesenchance zur Führung: Nach einem Querpass setzte Johannes Wimmer den Ball aus fünf Metern vor dem leeren Tor an die Latte.

Haberskirchen war in dieser Phase am Drücker – doch das Tor erzielte Altenkirchen. In der 38. Minute konnte Torhüter Hubert Bauer einen Schuss nur nach außen abwehren, und erneut war Künast zur Stelle und schob zur Führung ein. Bis zur Pause erhöhte Altenkirchen den Druck, und Haberskirchen war froh, den knappen Rückstand in die Halbzeit zu retten. Nach dem Seitenwechsel drängte Haberskirchen auf den Ausgleich. Doch in der 49. Minute wurde Johannes Wimmer zurecht für zehn Minuten vom Platz gestellt – ein Rückschlag. Ironischerweise schien gerade das neuen Schwung zu bringen: Bereits in der 51. Minute erzielte Haberskirchen den Ausgleich. Moritz Wimmer setzte sich stark auf der linken Seite durch und flankte in die Mitte, wo Kapitän Jonas Busler spektakulär vollendete.