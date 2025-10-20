Haberskirchen gibt Sieg leichtfertig aus der Hand

Die Erste Mannschaft war die ersten 30 Minuten nicht auf dem Platz und nach einem Fehler in der Defensive führte die Heimmannschaft nach 11 Minuten mit 1 – 0. Erst nach 30 Minuten wachte Haberskirchen auf und konnte mit der ersten gelungenen Aktion auf 1 – 1 stellen. Das Tor erzielte Matthias Denk in der 42 Minute.

Am vergangenen Sonntag trat man mit beiden Mannschaften in Massing beim dortigen TSV an. Bei herbstlichen äußeren Bedingungen konnte die Zweite Mannschaft einen ungefährdeten 0 – 4 Sieg erringen. In der ersten Halbzeit ließ man dem Gegner keine Chance und führte durch Tore von Thomas Kaltenecker, Thomas Wimmer (2x) und Bernhard Wimmer bereits mit 0 – 4. In der zweiten Halbzeit ließ man es ruhiger angehen und spielte den Sieg ruhig herunter.

Nach der Halbzeit diktierte Haberskirchen das Spiel und hatte reihenweise Torchancen zur Führung. Johannes Wimmer verfehlte freistehend in der 50 Minute das Tor, ein Schuss von Matthias Denk wurde von der Linie geschlagen und wiederrum Matthias Denk konnte eine 1 gegen 1 Situation nicht nutzen. So dauerte es bis zur 70 Minute, als Johannes Wimmer von Moritz Wimmer freigespielt wurde und diesmal brachte er das Spielgerät zur Führung unter. Bis zu dem Zeitpunkt fand Massing in der Offensive nicht statt. Haberskirchen versäumte es dann, den Sack zuzumachen und brachte den Gegner durch viele Fehler in der Defensive wieder in Spiel. Ein solcher Fehler führte in der 80 Minute zu einem berechtigten Elfmeter, den Torhüter Michael Eberl parierte. Dies reichte aber nicht, das Haberskirchen aufwachte. Ein weiterer Abspielfehler im Spielaufbau führte zum Ausgleich. Haberskirchen war nun völlig von der Rolle und ein weiterer berechtigter Elfmeter für in der 88 Minute zur Entscheidung. Haberskirchen schaffte es in der verbleibenden Spielzeit nicht, nochmal für Torgefahr zu sorgen und so bleibt eine schmerzliche Niederlage.

Haberskirchen muss sich vorwerfen lassen, vorne klarste Chancen nicht genutzt zu haben und in der Defensive viel zu nachlässige agiert zu haben. Unterm Strich eine Niederlage, die Vermeidbar war und mit Blick auf Tabelle und Punktestand sehr, sehr weh tut.