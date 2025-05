Haberskirchen gibt 0 – 3 Vorsprung aus der Hand und verliert

Ein Spiel, über das man noch lange reden wird. Wieder Thanndorf, dort wo die SpVgg. Haberskirchen anscheinend nicht gewinnen kann.

Haberskirchen überließ in den ersten Minuten Thanndorf das Feld und stand kompakt. Man versuchte über Konter zum Erfolg zu kommen. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel, das sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte. Beide Mannschaften hatten einige Einschuss Möglichkeiten, die aber nicht genutzt werden konnten. Die größte hatte dabei Felix Berngehrer, der alleine vor dem Heimkeeper scheiterte. So ging es mit einem leistungsgerechten 0 – 0 in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit drehte dann Haberskirchen auf und konnte bis zur 58. Minute einen 0 – 3 Vorsprung herausschießen. Den Anfang machte Felix Berngehrer, der diesmal cool blieb und in der 47. Minute das 0 – 1 erzielte. In der 52. Minute erzielte Moritz Wimmer das 0 – 2 nach einem Tormannfehler und in der 57. Minute setzte sich Thomas Wimmer schön durch und erzielte alleine vor dem Torhüter das 0 – 3.

Das Ding war gelaufen, Thanndorf war down und mit einem Bein in der A-Klasse. Was dann passierte, aus Haberskirchner Sicht unerklärlich. Mit einem Standard, eine Ecke, erzielte Thanndorf den Anschlusstreffer und spielte dann mit dem Mute der Verzweiflung groß auf. Thanndorf schlug weite Bälle, Haberskirchen konnte diese nicht verteidigen und kam so immer wieder zu Chancen. In der 66. und 75. Minute erzielte Thanndorf dann die nächsten Tore. Als dann ein Thanndorfer mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, war Haberskirchen sogar noch einen Mann mehr am Platz, aber Dominik Duschl erzielte mit einem Schuss die Führung für Thanndorf. Haberskirchen versuchte nochmal alles.

Felix Berngehrer setzte einen Freistoß an die Latte und man hatte noch 2 gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Aber nach 96. Minuten blieb es dann beim nicht unverdienten Sieg für Thanndorf.

Es bleibt festzuhalten, dass Trainer und Mannschaft nicht in der Lage waren, eine sicheren 0 – 3 Vorsprung ins Ziel zu retten. Aber auch das ist Fußball und deshalb begeistert er die Massen.



Die Zweite Mannschaft spielte im 9 – 9 gegen den Tabellenletzten. Man führte bis zur 90. Minute mit 0 – 1 nach einem Tor von Kaltenecker Thomas. Beste Chancen konnte man nicht zur Entscheidung nutzen und so fand ein Fernschuss in der 90. Minute zum Ausgleich.