– Foto: Thomas Hopf

Haberskirchen gewinnt Derby Verlinkte Inhalte KK Pfarrkirchen Reisbach Haberskirch.

Am vergangenen Samstag empfing die SpVgg. Haberskirchen den TV Reisbach zum Derby. Bei herbstlichen äußeren Bedingungen, allerdings bei besten Platzverhältnissen, konnte die SpVgg. Haberskirchen beide Spiele gewinnen. Zudem freuten sich beide Mannschaften über einen neuen Satz Trikots, gesponsert zum einen von der Schreinerei Krautner aus Haingersdorf und zum anderen von Elektro Zeilmeier aus Ortholbing.

Die Zweite Mannschaft musste im 9 gegen 9 antreten, da dem Gast einige Spieler fehlten. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit ging der Gast in der 53. Minute in Führung. Haberskirchen investierte nun mehr und vergab in der 60. Minute einen Elfmeter. So dauerte es bis zur 80. Minute ehe Routinier Michael Obermeier den Ausgleich erzielte. In der 85. Minute war es dann Markus Leitl, der den Endstand und somit den Derbysieger eintütete.

Die Erste Mannschaft wollte die schwache Leistung von der Vorwoche vergessen machen und legte ein gutes Tempo vor. Es ging oft über die linke haberskirchner Offensivseite, wo Moritz Wimmer sich im 1 gegen 1 durchsetzen konnte, aber der letze Pass nach innen oder der eigene Abschluss waren dann zu ungenau, um ein Tor zu erzielen. Trotz 5 solcher Gelegenheiten konnte Habeskirchen kein Tor erzielen. Bereits nach 5 Minuten forderten die Hausherren einen Elfmeter, den aber der umsichtig leitende Schiedsrichter Fabian Ammer nicht gab. So kam es, wie es kommen musste und Reisbach ging mit der ersten gefährlichen Aktion in der 38. Minute in Führung. Ein Flanke konnte man verteidigen, aber im Rückraum war Mario Geiger alleine und knallte die Kugel aus 16 Meter in den Winkel. So ging man mit einem 0 - 1 Rückstand in die Pause.

Nach der Pause gab Haberkskirchen gleich Gas und in der 47. Minute narrte Moritz Wimmer zwei Gegenspieler im Starraum und schloss in bester Ribery Manier ins rechte, lange Eck ab. Die Gelb-Schwarzen blieben am Drücker und setzten einen Freistoß von Maxi Denk an die Latte. Eine weitere fragwürdige Szene im 16er des TV Reisbach bewertete Schiedsrichter Ammer anders als die Spieler und Zuschauer der Heimelf. So dauerte es bis zur 66. Minute, als Johannes Wimmer den Ball etwas glücklich im Gästetor unterbrachte. Der gleiche Spieler erzielte in der 70. Minute die vermeintliche Vorentscheidung. Auf Zuspiel von Matthias Denk, blieb er vor dem Tor cool und schob überlegt zum 3 - 1 ein. Nun war der Wille des TV Reisbach gebrochen und jeder wartete auf der 4 - 1. Doch es folgte in der 74. Minute ein Geschenk der Hausherren und dieses nutze Martin Vollmer zum Anschlusstreffer. Haberskirchen zittere nun und Reisbach witterte Morgenluft. Die eine oder andere brenzlige Situation mussten die Hausherren nun überstehen, ehe Matthias Denk, auf schönen Pass von Dominik Riemer seine Farben in der 88. Minute mit dem 4 - 2 erlöste. Die war der Schlusspunkt auf ein rassiges, aber jederzeit fair geführtes Derby. Haberskirchen verdiente sich über die 90. Minuten den Sieg, wobei man einige kritische Phasen überstehen musste.