Haberskirchen gegen SG Stubenberg / Simbach

Am kommenden 1.Maifeiertag geht es gegen Stubenberg bzw. die Zweite Mannschaft des Bezirksligisten ASCK Simbach.

Die Elf von Coach Dominik Riemer konnte sich für die engagierte Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Julbach nicht belohnen. Dies soll sich gegen den kommenden Gegner ändern. In der Vorrunde gab es ein wildes 5 – 5 in Stubenberg.

Der Gegner aus Stubenberg steht derzeit auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz und braucht jeden Punkt, für den direkten Klassenerhalt. Die Mannschaft muss derzeit einige Spieler für den Bezirksligisten abstellen, wobei man letzte Woche in den Schlussminuten ein 0 – 2 gegen Schönau aufholen konnte. Wer in Haberskirchen denkt, man schlägt Stubenberg im Vorbeigehen, der wird sicher eines Besseren belehrt.

Die Jungs in Gelb und Schwarz sehnen etwas das Saisonende herbei. Das Lazarett vergrößert sich wöchentlich. Jetzt hat es auch Johannes Wimmer erwischt, der wahrscheinlich für die restliche Saison ausfällt. Macht aber nix. Das ist die Chance für die Nachrücker aus der Zweiten Mannschaft, die ihre Chancen jetzt ergreifen können. Wenn Haberskirchen die kompakte Spielweise der letzten Wochen wiederholen kann und offensiv die Chancen verwertet, dann ist mit Sicherheit der entscheidende Dreier drin.



Es spielt nur die Erste Mannschaft, da der Gast die Reserve im Winter zurückgezogen hat. Anstoß in Haberskirchen ist um 15 Uhr.