Haberskirchen gastiert zum Saisonauftakt in Postmünster

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Die Gastgeber aus Postmünster gehen mit viel Rückenwind in ihre erste Kreisklassen-Spielzeit. Als punktgleicher Meister der A-Klasse Pfarrkirchen gelang dem Team von Trainer Florian Kroll der Aufstieg.

Für die SpVgg. Haberskirchen ist der Gegner weitgehend unbekannt, doch gerade Auswärtsspiele bei einem Aufsteiger gelten traditionell als besonders schwierig.

Die Euphorie im Umfeld ist groß und die Mannschaft wird alles daransetzen, einen gelungenen Einstand in der neuen Liga zu feiern.

Gefährlichster Akteur der vergangenen Saison war Kevin Urich mit starken 18 Treffern, dicht gefolgt von Samson Sprenzinger, der 15 Tore erzielte. Zudem steht mit Matthias Kautz ein erfahrener Spieler im Kader, der über viele Jahre in der Bezirksliga für den TuS Pfarrkirchen aktiv war. Der Aufsteiger verfügt somit über genügend Qualität, um für jede Mannschaft unangenehm zu werden.

Auch bei der SpVgg. Haberskirchen steigt die Vorfreude auf den Ligastart.

Nach intensiven Trainingswochen brennt die Mannschaft darauf, endlich wieder um Punkte zu spielen.

Die Ergebnisse der Vorbereitung fielen zwar durchwachsen aus, dennoch zeigte das Team sein Potenzial eindrucksvoll beim Sieg gegen den Kreisligisten DJK-SV Ulbering.

Die Generalprobe verlief allerdings nicht nach Wunsch und ging mit 0:3 gegen den FC Wallersdorf verloren.

Für das erste Punktspiel der Saison sollten jedoch alle Spieler zur Verfügung stehen.

Entsprechend optimistisch blickt der SV Haberskirchen der anspruchsvollen Aufgabe in Postmünster entgegen und möchte mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten.