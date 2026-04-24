Haberskirchen gastiert beim Tabellenführer

Beide Mannschaften sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und für Haberskirchen ist das Spiel, nach dem geschafften Klassenerhalt, ein Bonus.

Am kommenden Samstag gibt die SpVgg. Haberskirchen seine Visitenkarte beim designierten Meister, der SG Dornach/Rossbach ab.

Armin Leitl steht mit 55 Punkte an der Tabellenspitze und hat mit Armin Leitl auch den Toptorschützen (20 Tore) in seinen Reihen.

Die SG spielt eine grandiose Runde und steht verdient auf dem Platz an der Sonne. Das Team angeleitet von den Spielertrainern Patrick Edenhofer und

Aber die Mannschaft nur auf seinen Spielertrainer zu reduzieren, wird der Mannschaft nicht gerecht.

Die Mannschaft spielt kompakt und ist in allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Im Hinspiel hatte man Dornach am Rande einer Niederlage, aber am Ende reichte es nur zu einem 2 – 2. Klassenerhalt auch theoretisch gesichert - Ziel erreicht. Man darf getrost von einer guten Saison sprechen. Jetzt gilt es, gegen Teams wir Dornach zu zeigen, dass man auch gegen

Gegner aus dem oberen Tabellendrittel mithalten kann. Das man dazu fähig ist, zeigte das Hinspiel.

Die Zweite Mannschaft sah gegen Arnstorf kein Land und so wird es auch gegen Dornach schwierig, Punkte zu holen.

Die Flinte ins Korn wirft man dennoch nicht und 90 min. müssen erst gespielt werden.

Die Spiele am 25.04.2026 im Vilstalstadion in Dornach finden um 14 Uhr und um 16 Uhr statt.