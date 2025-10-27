Haberskirchen feiert verdienten Sieg gegen Spitzenreiter Julbach/Kirch

Die zweite Mannschaft zeigte gegen den Tabellenführer eine engagierte Leistung. Nach einem vergebenen Elfmeter beim Stand von 0:0 übernahm Julbach/Kirchdorf das Kommando und nutzte seine Chancen konsequent. Mit drei Treffern sicherten sich die Gäste einen verdienten 0:3-Erfolg. Haberskirchen hielt kämpferisch dagegen, blieb aber ohne eigenen Torerfolg.

Die erste Mannschaft sah sich von Beginn an einem spielstarken Gegner gegenüber, der bereits nach sieben Minuten mit der ersten gefährlichen Aktion in Führung ging. Haberskirchen hatte zunächst Mühe, sich zu befreien, doch mit der ersten gelungenen Offensivaktion gelang Moritz Wimmer der Ausgleich: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Dominik Riemer schlenzte Wimmer den Ball sehenswert ins Kreuzeck (27. Minute).

Kurz darauf hätte Haberskirchen sogar in Führung gehen können, doch ein Kopfball von Johannes Wimmer wurde von einem Gästespieler auf der Linie geklärt – ob der Ball bereits hinter der Linie war, blieb umstritten. Der souveräne Schiedsrichter Marius Gmeinwieser entschied auf Weiterspielen. Julbach/Kirchdorf blieb bis zur Pause gefährlich und traf noch die Latte, doch Haberskirchen rettete das Unentschieden in die Halbzeit.

Starke zweite Hälfte bringt den Sieg

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Haberskirchen deutlich verbessert und gestaltete das Spiel ausgeglichen. Ein Lattentreffer von Matthias Denk nach einer Ecke hätte die Führung bedeuten können. Schließlich war es erneut Moritz Wimmer, der über die linke Seite in den Strafraum eindrang und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Johannes Wimmer sicher zur 2:1-Führung (71. Minute).

Julbach/Kirchdorf drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Haberskirchen verteidigte leidenschaftlich und ließ – abgesehen von zwei brenzligen Situationen in der Nachspielzeit – kaum noch etwas zu. Am Ende stand ein wichtiger und verdienter Sieg im Abstiegskampf, den sich die Mannschaft mit großem Einsatz erarbeitete.