Haberskirchen feiert gelungenen Saisonauftakt in Postmünster

Matthias Denk schoss das Siegtor – Foto: Thomas Martner

Bei besten äußeren Bedingungen und auf einem hervorragend bespielbaren Platz entwickelte sich eine abwechslungsreiche und spannende Begegnung, die die Gäste schließlich mit dem nötigen Quäntchen Glück in der Nachspielzeit für sich entscheiden konnten.

Auch die Erste Mannschaft erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 4. Minute nutzte Matthias Denk die erste Möglichkeit zur frühen 1:0-Führung für Haberskirchen. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Postmünster glich in der 10. Minute zum 1:1 aus. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde war es dann Korbinian Stuckenberger, der mit einem sehenswerten Freistoß die erneute Führung für die Gäste erzielte.

Bereits die Zweite Mannschaft legte erfolgreich vor und gewann ihr Spiel verdient mit 3:2. Die SpVgg zeigte ansehnlichen Kombinationsfußball und erspielte sich ihre Treffer sehenswert heraus. Erfolgreich waren dabei Thomas Kaltenecker mit einem Doppelpack sowie Tobias Eisenreich.

Haberskirchen blieb am Drücker und erhöhte in der 41. Minute durch Michael Denk auf 3:1, nachdem dieser nach einem Getümmel im Strafraum am schnellsten reagierte.Kurz vor der Pause folgte sogar noch das 4:1: Nach schöner Vorarbeit von Moritz Wimmer traf Matthias Denk mit dem Halbzeitpfiff und schien für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Doch der Spielstand spiegelte den Spielverlauf nur bedingt wider, denn auch die Gastgeber hatten im ersten Durchgang mehrere gute Möglichkeiten und hätten ebenfalls häufiger treffen können.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Haberskirchen zunächst an die starke erste Halbzeit an, ließ jedoch mehrere gute Chancen nach Standardsituationen ungenutzt. Das sollte sich rächen. Mit dem Anschlusstreffer zum 2:4 in der 56. Minute leitete Postmünster eine furiose Aufholjagd ein. Die Heimelf erhöhte den Druck kontinuierlich und kam durch weitere Treffer in der 62. und 77. Minute zum verdienten 4:4-Ausgleich. In dieser Phase wirkte Haberskirchen verunsichert, leistete sich ungewohnte Fehler in der Defensive und konnte offensiv kaum Entlastung schaffen. Die Gastgeber schienen dem Siegtreffer näher zu sein. Doch die SpVgg fing sich wieder und setzte ihrerseits Nadelstiche. Schiedsrichter Lukas Zellner (SC Ruhstorf), der die Partie insgesamt souverän leitete, entschied bei einer umstrittenen Notbremse der Heimelf lediglich auf Gelb. Zudem wurde ein weiterer Treffer der Gastgeber nicht anerkannt – eine Situation, die aus Sicht der Gäste durchaus glücklich ausfiel.

Als sich beide Mannschaften bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Haberskirchen in der Nachspielzeit doch noch zu.

Korbinian Stuckenberger schickte Matthias Denk mit einem präzisen Pass auf die Reise. Der Angreifer blieb frei vor dem Torhüter eiskalt und schob zum umjubelten 5:4-Siegtreffer ein.

In den verbleibenden Minuten warf Postmünster noch einmal alles nach vorne, konnte sich für eine engagierte Leistung jedoch nicht mehr belohnen.

So durfte sich die SpVgg Haberskirchen am Ende über einen glücklichen, aber wichtigen Auswärtserfolg freuen und nahm zum Saisonauftakt die volle Punktausbeute mit nach Hause.

Bereits am kommenden Samstag wartet die nächste Aufgabe, wenn auf heimischer Anlage die Spielgemeinschaft Julbach/Kirchdorf zu Gast ist.