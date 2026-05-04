Haberskirchen feiert deutliche Siege gegen SG Johannesbrunn/Binabiburg von Andreas Hofer · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Michael Denk zeigte ein gutes Spiel – Foto: HA

Am vergangenen Sonntag konnten beide Mannschaften der SpVgg Haberskirchen bei sommerlichen Temperaturen überzeugende Erfolge gegen die SG Johannesbrunn/Binabiburg feiern. Sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft zeigten dabei eine starke Leistung. Die Zweite Mannschaft, verstärkt durch einige AH-Spieler, gewann ihr Spiel souverän. In der ersten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine Begegnung auf Augenhöhe.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Haberskirchen jedoch seine Chancen konsequent und ging bis zur 76. Minute mit 3:0 in Führung. Am Ende stand ein verdienter 3:1-Erfolg.

Die Treffer erzielten Tobias Eisenreich, Thomas Kaltenecker und Matthias Mayerhofer.

Die Erste Mannschaft setzte sich im Duell um die sprichwörtliche „goldene Ananas“ deutlich mit 5:1 durch.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wobei Haberskirchen spielbestimmend war. Dennoch dauerte es bis zur 43. Minute, ehe Matthias Denk mit einem platzierten Flachschuss die Führung für die SpVgg erzielte.

Nach der Pause zeigte sich Haberskirchen deutlich effizienter und nutzte die sich bietenden Chancen konsequent. Durch Fehler in der Defensive des Gegners kam man teilweise zu einfachen Toren und baute den Vorsprung auf 5:0 aus.

Die weiteren Treffer erzielten Johannes Wimmer (50.), Moritz Wimmer (58.), Tobias Eisenreich (85.) und Felix Berngehrer (87.).

Der Ehrentreffer der SG Johannesbrunn/Binabiburg in der 90. Minute stellte lediglich Ergebniskosmetik dar. Unter dem Strich stehen zwei verdiente Siege und weitere drei Punkte auf der Habenseite.