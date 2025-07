Haberskirchen fährt zum Auftakt nach Julbach

Zum Abschluss der Vorbereitung konnte man am vergangenen Sonntag den Kreisligisten Johannesbrunn mit 3 – 1 besiegen. Was dieser Sieg wert ist, wird man am Samstag sehen.

Der Gegner aus Julbach hat die Gelb-Schwarzen im letzten Jahr zweimal besiegt und geht auch als Mitfavorit in die Saison. Es erwartet die Elf um Kapitän Jonas Busler ein spielstarker Gegner, der auf eigenem Platz sicher mit 3 Punkten starten möchte. Auch in Julbach gab es eine Änderung auf der Trainerposition. Spielertrainer Pascal Taboga wurde durch Osman Akkan ersetzt und er bildet nun der Trainerduo mit Marcel Taboga.

Was kann man von den Gelb-Schwarzen erwarten? Wenn man in Bestbesetzung antreten kann, dann sollte man sicherlich in der Lage sein, dem Gegner Paroli zu bieten. Entscheidend sind sicherlich Einstellung und Laufbereitschaft. Hier hat die Mannschaft um das Trainerduo in der Vorbereitung gut gearbeitet und scheint Fit zu sein. Positiv ist, dass die verletzten Spieler Jonas Busler und Tobias Wimmer wieder einsatzbereit sind und der Mannschaft wieder mehr Stabilität geben und den Trainer mehr Möglichkeiten. Neuzugang Nico Wimmer hat

sich hervorragend in das Gefüge eingepasst und zeigte in der Vorbereitung seine Vielseitigkeit und seine Stärken am Ball.

Vorbereitung ade, am Samstag zählt es und dann wissen wir mehr über den Leistungsstand der Mannschaft. Man darf positiv

gespannt sein.

Das Spiel der zweiten Mannschaft wurde verlegt, da auf Seite der SpVgg. einige Spieler fehlen.

Spielbeginn in Julbach ist um 15 Uhr.