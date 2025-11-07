Haberskirchen erwartet Pferde und Punkte – Schönau zu Gast

Am kommenden Sonntag wird es lebendig in Haberskirchen: Der traditionelle Leonhardiumritt bringt Pferde und Besucher ins Dorf – und auf dem Fußballplatz erwartet die SpVgg ein echtes Kräftemessen mit dem SV Schönau. Die Gäste aus Schönau reisen mit Rückenwind an: Sechs Spiele in Folge ungeschlagen und punktgleich mit Haberskirchen auf Rang 5. Die kampfstarke Mannschaft überzeugt durch Kompaktheit und individuelle Klasse – allen voran Valentin Thanner, der mit sechs Treffern bereits mehrfach zum Spielentscheider wurde. Das Hinspiel endete 1:1 – ein hart erkämpfter Punkt für Haberskirchen, wie so oft gegen Schönau.

Nach zwei Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen der SpVgg gewachsen. Der Hunger nach weiteren Punkten ist groß – und mit einem Dreier gegen Schönau könnte man bereits vor der Winterpause einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Motivation genug!

Der Derbysieg gegen Reisbach war verdient, wenn auch am Ende etwas glücklich – mit klügerem Verhalten wäre es nicht so spannend geworden.

Doch was zählt, sind die drei Punkte. Und das ist auch das Ziel für Sonntag.

Oder wie man in der Reitersprache sagen würde: „Ein gutes Pferd kennt den Weg – ein besseres kennt das Ziel.“

Die Zweite Mannschaft kämpft derzeit mit Ladehemmung: Einsatz und Wille stimmen, doch der Torerfolg bleibt aus. Auch am Sonntag wartet eine schwere Aufgabe, aber die Moral stimmt.